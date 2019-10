A portuguesa Maria Martins venceu hoje a medalha de bronze no ‘scratch’ feminino dos Europeus de ciclismo de pista, que hoje arrancaram em Apeldoorn, na Holanda.

Maria Martins conquista medalha de bronze nos Europeus de ciclismo de pista

A ciclista de 20 anos acabou no terceiro posto o ‘scratch’, atrás apenas da nova campeã europeia, a britânica Emily Nelson, e da irlandesa Shannon McCurley, segunda, numa final disputada por 21 ciclistas.



Para Maria Martins, esta é a segunda medalha em Europeus em 2019, depois de no Euro sub-23 de há três meses ter vencido uma medalha de prata na eliminação sub-23.

A esta somam-se mais três, uma de prata no scratch em 2016 e outro segundo lugar, em eliminação, em 2017, estas no escalão de juniores, antes de um bronze no scratch em 2018.

Na corrida de eliminação masculina, Rui Oliveira, um dos favoritos à vitória, não conseguiu vencer a terceira medalha, depois da prata de 2018 e bronze de 2017, ao terminar no quinto posto, um lugar à frente do espanhol Óscar Pelegrí, que em 2019 correu pela Vito-Feirense.

A portuguesa vai competir ainda na disciplina de eliminação e nas modalidades olímpicas de omnium e pontos, num Europeu em Apeldoorn em que Portugal está representado também por Iuri Leitão e César Martingil.

Na quinta-feira, Maria Martins volta à ação pelas 19:20 (horas de Lisboa), para a final de eliminação, em busca de uma segunda medalha, já depois de Iuri Leitão, ainda sub-23, se estrear em Europeus de Elite na corrida masculina de scratch.

