Marcos Freitas cai nos quartos de final do Europeu de ténis de mesa

Marcos Freitas foi este sábado eliminado nos quartos de final do Europeu individual de ténis de mesa, perdendo com o sueco Kristian Karlsson, enquanto Tiago Apolónia caiu nos ‘oitavos’, deixando Portugal sem representantes em Alicante, Espanha.

O 15.º jogador do ‘ranking’ mundial perdeu com Karlsson, 25.º na hierarquia, num duelo emocionante, perdendo por 4-3, pelos parciais de 11-8, 5-11, 11-9, 11-5, 10-12, 6-11 e 11-8.

Depois de ter igualado a partida com um jogo para cada lado, o sueco, que tinha sido colega de equipa do luso em França, no AS Pontoise Cergy, venceu dois jogos de seguida.

No quinto jogo, o português estava em desvantagem, mas conseguiu reduzir para 3-2, antes de igualar a três e forçar a ‘negra’ para decidir a eliminatória, na qual acabou por ceder.

O dia de hoje até tinha começado bem para Freitas, que venceu nos oitavos de final o alemão Ricardo Walther por 4-1, pelos parciais de 7-11, 11-6, 11-9, 12-10 e 11-8.

Na mesma fase, Tiago Apolónia, 36.º jogador mundial, perdeu por 4-1 com o também alemão Patrick Franziska, pelos parciais de 12-10, 11-6, 11-5, 6-11 e 11-9.

Portugal ficou, assim, sem nenhum atleta no último dia do Europeu, no domingo, e sem nenhuma medalha em Alicante, depois de em Budapeste, em 2016, ter conseguido três ‘metais’.

A seleção lusa conquistou, então, uma medalha de ouro, em pares mistos, por João Monteiro (que não defende o título, por estar lesionado), uma de prata, por Fu Yu, em singulares femininos, e uma de bronze, por João Geraldo e Tiago Apolónia, em pares masculinos.