Fulham goleia 7:0 e ultrapassa os 100 golos numa tarde em que o treinador português imita o compatriota Nuno Espírito Santo, vencedor do Championship em 2018 pelo Wolverhampton.

Marco Silva, campeão da segunda divisão inglesa

Em Agosto de 2011, Portugal ostenta com orgulho um recorde nunca visto: só um treinador estrangeiro nas duas divisões profissionais. É ele o brasileiro Vinicius Eutrópio, no Estoril. Um começo a dar para o torto (seis pontos em 18 possíveis) resulta em demissão. Sai Vinicius, entra Marco Silva.

Quem? Marco Silva, 34 anos. Defesa-direito do Estoril de 2005 a 2011, capitão do Estoril na crise dos salários em atraso de 2008, secretário-técnico do Estoril em 2011. É ele uma espécie de 112. Chamado de urgência, pega no Estoril em 16.º e antepenúltimo lugar. Na estreia, avança na Taça de Portugal (3:1 vs Vila Meã). Na 2.ª divisão, só sabe ganhar ou empatar. Daí que suba ao primeiro lugar em Dezembro. Bastam-lhe seis jornadas e já está à frente da concorrência.

A primeira derrota, essa, só aparece em Aves, a 10 Março. Nessa altura, a Liga Orangina já é o Estoril e mais 15. Na penúltima jornada, o 1:0 em Matosinhos (autogolo de Marcelo) vale a subida à 1.ª, inédito desde 2003-04, na era Ulisses Morais, também como campeão (com três pontos de avanço sobre o Vitória FC). Na campanha desta época, os números de Marco Silva mostram uma voracidade irrepreensíveiç: 23 jogos, 14 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. De uma assentada, Estoril de regresso à 1.ª divisão e Marco Silva também.

É verdade, o treinador é um homem com passado de jogador. E fama, acrescentamos nós. Afinal, sempre acumula 55 minutos de primeira. Divisão, pois está claro. Aos 10’ no Belenenses, juntam-se 45’ no Campomaiorense. Lançado por Vítor Manuel no já extinto Vidal Pinheiro (Salgueiros), a 29 Novembro 1996, o número dois só regressaria aos grandes palcos na Reboleira (Estrela da Amadora), então como opção de Carlos Manuel para a segunda parte, a 14 Maio 2000, um dia histórico no futebol português por assinalar o fim da travessia no deserto do Sporting no que ao campeonato diz respeito.

Para Marco Silva, esse dia marca, isso sim, o início da seca. Em meados de Agosto, o treinador do Estoril terá o prazer de fazer certamente mais de 55 minutos, seja com quem for. O Estoril tem total confiança nele e há razões para tal. É o treinador mais novo a sagrar-se campeão da 2.a divisão. Aos 34 anos, bate os recordes de Leonardo Jardim (Beira-Mar em 2010), Jorge Costa (Olhanense em 2009) e José Mota (Paços de Ferreira em 2000), todos com 36. A par de Marco Silva, há todo um plantel para aplaudir. Como o avançado Licá, autor de 12 golos. Ou o defesa-central Steven Vitória, com sete, dos quais cinco de penálti.

A aventura de Marco Silva na 1.ª é um mimo. Só visto. O Estoril voa para o 5.º lugar em 2012-13 e um inédito apuramento para as provas da UEFA. Nessa época, o Estoril empata 2:2 no José Alvalade e 1:1 na Luz. No ano seguinte, pasme-se, o Estoril acaba em 4.º e comete a proeza de ganhar ao FC Porto no Dragão por 1:0 e repete o resultado no José Alvalade, na última jornada. Coincidências do destino, Marco Silva substitui Leonardo Jardim no Sporting.

Na única época ao serviço do Sporting, levanta a Taça de Portugal no último jogo da época. E que jogo, talvez o mais mágico de sempre do Sporting em materia de resiliência. Aos 14 minutos, Marco Ferreira expulsa Cédric por falta na área sobre o lateral-esquerdo Djavan. No quadradinho seguinte, Éder faz o 1:0 de penálti. Aos 25’, Rafa explora o desnorte sportinguista em desvantagem numérica e amplia para 2:0.

Está feito, mais que feito, é o pensamento da esmagadora maioria. Marco Silva, teimoso, faz parte da minoría. Faz entrar Mané e Montero para se juntarem a Slimani. A coragem dá frutos com golos de Slimani (84’) e Montero (90’+3). No banco, Sérgio Conceição tem dificuldade em aceitar a realidade. Como quase todos, vá – no Jamor ou fora dele. Que recuperação.

Vamos para prolongamento, o capitão Rui Patrício já coxeia. Vamos para penaltis, Rui Patrício nem se pode mexer. Alan, golo. Adrien, golo. André Pinto, defesa de Rui Patrício. Nani, 2:1. Éder atira para a bancada. Slimani, 3:1. Salvador Agra, ao lado. Com dez elementos durante mais de 100 minutos, o Sporting levanta a taça. Histórico, memorável, épico. Pormenor: no dia seguinte à noite, Jorge Jesus é anunciado pelo Diário de Notícias como sucessor de Marco Silva. Assim do nada, taaaaauuuu. Que facada. Marco Silva é enxotado por Bruno de Carvalho, que rouba Jesus ao Benfica de Vieira.

Folclore da Segunda Circular à parte, começa aqui a aventura de Marco Silva no estrangeiro. É campeão grego a seis jornadas do pelo Olympiacos em 2016 e depois instala-se em Inglaterra, na meca do futebol. Faz Hull (ganha ao United de Mourinho na ½ final da Taça da Liga e desce à 2.ª), Watford e Everton. De Dezembro 2019 até Julho 2021, nem uma noticia de Marco Silva.

De repente, Marco Silva no Fulham. O projecto é grandioso, implica subida à 1.ª. Será? Beeeem, o Fulham é o candidato mais forte de todos os outros 23 concorrentes. Prova disso é a chapa 7:0 aplicada três vezes, duas fora (Blackburn e Reading), outra em casa (Luton), precisamente hoje à tarde, a coroar o Fulham campeão da 2.ª a uma jornada do fim. Ao todo, 27 vitórias, 9 empates e 9 derrotas em 45 jogos mais 106 golos, 41 deles de Mitrovic, um goleador insaciável.

Aos 44 anos, Marco Silva é o segundo treinador português a sagrar-se campeão da 2.ª divisão inglesa. Antes, Nuno Espírito Santo pelo Wolverhampton em 2018 – também com 44 anos.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

