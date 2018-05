O Presidente da República escusou-se hoje a responder se estará ou não presente na final da Taça de Portugal e, perante as perguntas dos jornalistas, recomendou calma e disse que no domingo se verá.

Marcelo recomenda calma e diz que no domingo se verá se vai à final da taça

O Presidente da República escusou-se hoje a responder se estará ou não presente na final da Taça de Portugal e, perante as perguntas dos jornalistas, recomendou calma e disse que no domingo se verá.

"Não estejam nervosos. A final é só no domingo. Estamos hoje, quê, na quinta-feira? Então, verão no domingo", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, no final da sessão de lançamento da campanha de 2018 do pirilampo mágico, na Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, em Lisboa.

Questionado pela comunicação social se já tomou uma decisão e se é verdade que não se quer sentar ao lado do presidente do Sporting Clube de Portugal, Bruno de Carvalho, o chefe de Estado deu a mesma resposta: "Não estejam nervosos, isso faz mal ao coração".

"No dia do pirilampo mágico, que é um dia de alegria, de sonho, de fantasia, de futuro, não vale a pena incomodarem-se com isso", aconselhou Marcelo Rebelo de Sousa.

Interrogado se está a colocar a hipótese de ir ao relvado do Estádio Nacional e não se sentar bancada, na final da Taça de Portugal entre o Sporting e o Desportivo das Aves, declarou: "Eu devo dizer que tenho lido e ouvido as coisas mais espantosas".

"E o meu espírito está noutro sítio completamente diferente. Portanto, não se enervem, não estejam tensos nem nervosos que não se justifica", reiterou.

Novamente questionado se admite entregar a taça no relvado do Jamor (Oeiras), o Presidente da República continuou sem esclarecer o que pretende fazer no domingo e insistiu na mensagem de calma.

"Não se enervem nem estejam tensos por causa disso. Estamos na quinta-feira. Ainda falta sexta, sábado, até domingo", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa não quis também comentar a atuação do Sporting Clube de Portugal na sequência dos atos de violência praticados na terça-feira por um grupo de cerca de 50 alegados adeptos encapuzados contra jogadores e equipa técnica na Academia de Alcochete.

"Estejam muito serenos e, sobretudo, concentrem-se no fundamental, ou seja, no pirilampo mágico", recomendou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.