Marcelo recebe campeões europeus e anuncia condecoração

Comitiva irá receber a Ordem do Mérito e isso só não se concretizou hoje porque, de acordo com o Presidente da República, "não houve tempo" para ficarem prontas as condecorações de todos.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, anunciou ao receber a comitiva da seleção nacional de sub-19 que conquistou o título europeu da categoria na Finlândia, perante a Itália, que irá distingui-la com a Ordem do Mérito. E admitiu que só não houve entrega das condecorações hoje no Palácio de Belém porque "não houve tempo para que estivessem prontas" para todos. "Assim, temos um pretexto para voltarmos a encontrar-nos", disse, depois de ter provocado sorrisos ao reconhecer que a seleção o fizera sofrer durante a final ganha por 4-3 no prolongamento.

4 O Presidente da República também alinhou na dança dos campeões europeus de sub-19 durante a cerimónia realizada no Palácio de Belém. Foto: LUSA

O Presidente da República também alinhou na dança dos campeões europeus de sub-19 durante a cerimónia realizada no Palácio de Belém. Foto: LUSA Marcelo Rebelo de Sousa à conversa com Jota, um dos melhores marcadores do Campeonato da Europa de sub-19 em que Portugal derrotou a Itália por 4-3 na final, após prolongamento. Foto: LUSA Marcelo Rebelo de Sousa e os campeões europeus de sub-19 festejam durante a cerimónia que decorreu no Palácio de Belém. Foto: LUSA O Presidente da República ao lado do treinador dos sub-19, Hélio Sousa, que segura o troféu de campeão europeu conquistado na Finlândia. Foto: LUSA

"O vosso exemplo é para todos os portugueses e, em particular, para os mais jovens", afirmou Marcelo, que falava ao lado do secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, justificando a frase com aquilo que considerou estar representado nesta seleção: "Espírito de equipa com uma liderança que a abrange toda e que, se tiver de dizer um nome, é o do treinador Hélio Sousa, mas também de uma Federação fortíssima e que nos tem dado vitórias e vitórias e vitórias neste mandato. Mas também formação com muito trabalho e persistência, porque todos perdemos várias vezes antes de ganhar", referiu.



"Foi difícil, mas concretizou-se e há futuro - vocês são o futuro", resumiu. "Costumo dizer que, quando estamos à altura do que somos, então somos os melhores dos melhores e o futuro não se faz só dos já consagrados", admitiu. E, rejeitando a ideia de ter alguma preferência pelo futebol, lembrou Mariana Carvalho e a sua tese de doutoramento que foi eleita a melhor da Europa para repetir que os portugueses "são muito bons em muitas áreas".



Seguiu-se um agradecimento por parte do presidente da Federação, Fernando Gomes, os cumprimentos do chefe de Estado a cada um dos elementos presentes, foto com a comitiva e o troféu, danças do técnico Hélio Sousa e de alguns jogadores e, por fim, uma visita à varanda e ao jardim do Palácio de Belém com nova pose para fotografias e a inevitável selfie.



