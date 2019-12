Marcelo felicita seleção de futebol de praia pelo título mundial

A selecção portuguesa de futsal perdeu na madrugada desta quarta-feira com o Brasil, campeão do mundo, por 2-1, em jogo particular disputado no Arena Castelão, em Fortaleza, no Brasil. Ainda antes dos primeiros dez minutos, os anfitriões já venciam por 2-0, com os golos de Xuxa (05 minutos) e Tiago (09).