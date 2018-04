Marc Carmona, treinador espanhol de futsal do Barcelona e grande referência mundial da modalidade, esteve no Luxemburgo durante o passado fim de semana. Carmona veio a convite do Samba Seven Niederkorn participar no Futsal Masterclass, evento onde ministrou um treino com a equipa sénior, apadrinhou um torneio para jovens e orientou uma formação para treinadores e dirigentes.

Marc Carmona, referência mundial do futsal, esteve no Luxemburgo

Marc Carmona, treinador espanhol de futsal do Barcelona e grande referência mundial da modalidade, esteve no Luxemburgo durante o passado fim de semana. Carmona veio a convite do Samba Seven Niederkorn participar no Futsal Masterclass, evento onde ministrou um treino com a equipa sénior, apadrinhou um torneio para jovens e orientou uma formação para treinadores e dirigentes.

O conceituado técnico catalão falou ao Contacto e mostrou-se “bastante satisfeito” pelo nível do futsal no Grão-Ducado: “Não conhecia nada da modalidade aqui, mas fiquei surpreendido com o nível e entusiasmo evidenciados no treino da equipa sénior do Samba Seven em que estive presente”, vincou.



O torneio Youth Futsal Cup 2018 para os mais jovens, que o Racing Luxembourg venceu, foi considerado pelo conhecido treinador "uma bela experiência, que se deverá repetir nos próximos. As crianças adoram a competição e estes torneios são estímulos muito importantes para eles e também para os clubes".



"É a partir destas idades que se ganha o gosto pela modalidade e se criam boas bases para o futuro. Se o Luxemburgo quiser evoluir nos próximos anos, vai ter de apostar em provas com os mais novos para que, num futuro próximo, apresente uma geração de grandes talentos que lhes permita alcançar bons resultados a nível nacional e internacional”, explicou.



Luís Ramos, presidente do Samba Seven Niederkorn, congratulou-se pela vinda de Marc Carmona ao Luxemburgo, considerando a vinda do técnico catalão "uma benção para todos os que gostam da modalidade".

"O nosso treinador, Miguel Cavadas, teve a feliz ideia de trazer ao Grão-Ducado o Marc Carmona e depois de termos concertado esforços tornamos possível esse desejo que se enquadra num conjunto de iniciativas que temos para desenvolver o futsal no Luxemburgo. O nosso clube já tem 22 anos de dedicação à modalidade e acredito que com iniciativas destas, outras semelhantes e com o esforço de todos, poderemos melhorar muito mais o futsal no país", remata.

Marc Carmona foi treinador da equipa de futsal do FC Barcelona de 2004 a 2016 com um palmarés recheado de troféus: Além de ter sido eleito "Futsal Coach of the World" em 2012, venceu por duas vezes a taça UEFA, três vezes o campeonato espanhol, quatro vezes a taça do Rei, três a de Espanha, seis vezes a taça da Catalunha e uma vez a supertaça de Espanha.



Álvaro Cruz



