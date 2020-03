Edilidade da capital anulou todos os eventos desportivos, culturais e animações programados para os próximos três meses.

Maratona ING anulada

Redação Edilidade da capital anulou todos os eventos desportivos, culturais e animações programados para os próximos três meses.

A popular ING Night Marathon Luxembourg, prevista para 23 de maio, o COSL Spillfest (21 de maio), a Jornada Olímpica (12 de junho) e os Encontros sem Fronteiras (14 de junho) foram todos anulados após reunião extraordinária da comuna da cidade do Luxemburgo.

Da mesma forma, as atividades do Serviço dos Desportos, o programa anual ‘primavera-verão’, destinado a jovens, adultos e séniores e as atividades Sport-Wochen também não se disputam este ano.

