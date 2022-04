A 1 de abril celebra-se o dia das mentiras e lembrámo-nos de Diego Maradona, Ben Johnson, WIlt Chamberlain, Rosie Ruiz e outros que tais.

Desporto 5 min.

Histórias da Bola

Maradona e companhia. O top 10 dos pinóquios desportivos

Rui Miguel Tovar A 1 de abril celebra-se o dia das mentiras e lembrámo-nos de Diego Maradona, Ben Johnson, WIlt Chamberlain, Rosie Ruiz e outros que tais.

Carlo Collodi. Quem é este senhor? Não é, simplesmente. É uma invenção, uma mentira, vá. É o pseudónimo de Carlo Lorenzini, nascido na bela Florença em 1926. Faz-se jornalista. E escritor. Em 1881, cria o Pinóquio e escreve as suas aventuras para um jornal da terra. O boneco torna-se atracção nacional em Fevereiro 1883, com a publicação de um livro.

E quem é Pinóquio (pinocchio)? Um grande mentiroso. É um boneco de madeira cujo nariz cresce durante uma mentira. No 16.º capítulo, o primeiro indício. Ao mentir pela terceira vez, o seu nariz cresceu mais e o pobre boneco não podia virar-se para onde fosse. A fada olha e ri. "Estás a rir-te de quê?" pergunta ele, a olhar para o nariz. "Estou a rir-me das tuas mentiras." Como sabes que é mentira? "Há dois tipos de mentiras: as de pernas curtas e as de nariz comprido. As tuas são do segundo tipo."

Caabbbuuuummmmm, rebenta a bolha, a partir daqui o mundo nunca mais será o mesmo. E Pinóquio será conhecido em todo o lado como parte de uma mentira seja ela qual for. Uma mentira é uma mentira e vice-versa. Antes das maiores mentiras desportivas da história, porquê o dia 1 de Abril como o das mentiras? Em 1564, depois da adopção do calendário gregoriano, o rei Carlos IX de França determina o 1 de Janeiro como arranque do ano. Como muitos franceses resistem à mudança e continuam a seguir o calendário antigo, em que o 1 de Abril é o primeiro dia do ano, são alvo de gozo por parte dos outros que os convidam para plaisanteries. E isso é? Uma festa inexistente.

Daí para a frente, é um regabofe. Há mentiras bem curiosas, como aquela de Richard Nixon candidato a presidente dos EUA em 1992. Ou então a da invenção do hambúrguer para canhotos em 1998. No desporto, as mentiras sucedem-se. O Pinóquio com o maior nariz é Lance Armstrong. Há outros, muitos outros. Como o canadiano Ben Johnson, vencedor do ouro olímpico dos 100 metros em Seul-88. E Maradona, o da mão de Deus no Mundial-86. Estamos a gastar aqui o latim e nem sequer falámos de Carlos Kaiser Raposo.

Quem? Durante mais de 20 anos, este "jogador" (sim, entre aspas) cria todo um personagem: engana clubes, cria golos, ilude adeptos e preenche currículos. E tudo da sua imaginação. Chamam-lhe o Forrest Gump. Ei-lo. 'Nas décadas 80 e 90, ninguém sonhava com a internet. A informação era quase nula. Como era bem relacionado com grandes amigos no mundo do futebol e da comunicação social, eles pintavam um quadro irreal e eu levava o esquema ao máximo do absurdo.' E como é apanhado? "Uma televisão brasileira apanhou alguns amigos meus e não tive como negar. É tudo verdade. Estive em mais de 20 clubes e nunca fiz um jogo completo. Golos? Não, jamais." O nariz é tão tão tão comprido que nem cabe no mundo do www.

Vamos mas é aos factos, um top 8:

1906 - Na terceira etapa da Volta à França, há quem não tenha muita paciência para pedalar 416 quilómetros entre Nancy e Dijon (o vencedor é Poittier em 15h18m41s). Os mandriões de serviço chamam-se Julien Gabory, Henri Gauban, Gaston Tuvache e Maurice Carrère. Apanham o comboio e tal, saem tranquilamente em Dijon e tal e a organização desqualifica-os e tal. 1919 - Imagine lá o cenário: final da liga de basebol em 1919 entre Chicago White Sox e Cincinnati Reds. Às tantas, descobre-se que oito jogadores dos White Sox se deixam perder em troca do pagamento de 80 mil dólares por apostadores. A trama é descoberta pela liga e todos os acusados, ‘Shoeless’ Joe Jackson incluído, são suspensos para sempre. E conhecidos a partir daí como Black Sox. 1936 - Quando nasce, o senhor Ratjen ouve da mulher: “Heini, é um rapaz!” Cinco minutos depois, a senhora Ratjen rectifica: “Afinal, é uma rapariga.” Eis Dora Ratjen. Nos Jogos Olímpicos Berlim-1936, a atleta alemã acaba em quarto lugar no salto em altura. Anos mais tarde, descobre-se que Dora é afinal Heinrich. Ou então Heinz, como ele se auto-intitulava. Que salganhada. 1980 - Rosie Ruiz, de 26 anos, é a primeira mulher a cortar a meta na Maratona de Boston no dia 21 de Abril de 1980, com o tempo de duas horas, 31 minutos e 56 segundos. Uau, bem bom. E estranho ao mesmo tempo. Afinal, nenhuma das outras 448 corredoras a vê durante a corrida. Oito dias depois, a organização descobre a farsa: Ruiz só entra na corrida a um quilómetro da meta. 1986 - Valdano domina mal a bola e é um inglês quem a afasta. Para trás. Oh-ho. Shilton sai da baliza e nem acredita no quadradinho seguinte: Maradona eleva-se no ar e, de repen[1]te, é golo da Argentina. O 10 festeja eufórico o 1-0 nos quartos-de-final do Mundial do México. Vinte-e-tal minutos depois, "Não foi com a mão." Vinte-e-tal horas depois, "foi a mão de Deus." Vinte-e-tal anos depois, "sim, foi com a mão". 1988 - A corrida mais esperada dos Jogos Olímpicos Seul-88 é a final dos 100 metros. O canadiano mais parece o filho do vento. Ninguém o vê. Nem mesmo o rival Carl Lewis. O resultado é o ouro mais o recorde mundial com 9.79 segundos. De repente, cai-lhe a máscara. A do doping. É apanhado e desqualificado. "Até aceitava se fosse o único batoteiro, mas há mais como eu na pista." Pior a emenda que o soneto. 1991 - Basquetebolista norte-americano de inegável categoria e único a marcar mais de 100 pontos num jogo da NBA (Março-1962), é um pinga-amor sem papas na língua. Escreve ele na biografia: "Tive relações sexuais com mais de 20 mil mulheres." Há quem lhe pergunte: se é assim, dá a média de 2,1 mulheres por dia, todos os dias desde os seus quinze anos. "Nós, às vezes, exageramos, não é verdade?" 1996 - Graeme Souness, treinador do South[1]ampton, recebe um telefonema de George Weah a dizer-lhe que um primo seu é bom de bola, da formação do PSG e 13 vezes internacional pela Libéria. É tudo mentira mas ninguém sabe. Chama-se Ali Dia e é contratado por um mês. Ao 14.º dia, é posto a andar depois de 63 minutos vs. Leeds. "Parecia um Bambi a correr", graceja Le Tissier, capitão do Southampton.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

