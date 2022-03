É o 81.º jogo entre eles na 1.ª divisão e o seu reencontro mistura uma série de nomes como Paulinho Cascavel, Paulo Autuori, Marinho Peres e outros que tais

Jornada 26. Marítimo vs Vitória SC é já um clássico

Rui Miguel Tovar

Ah e tal, o Benfica-Vizela abre hoje a jornada.

Ah e tal, o Porto é o líder invicto e recebe domingo o Tondela.

Ah e tal, o Sporting joga segunda-feira em Moreira de Cónegos.

Vizela, Tondela e Moreirense, tudo equipas ainda sem tradição por aí além na 1.ª divisão. Metam é os olhos no Marítimo vs Vitória SC – esse, sim o imperdível match do fim-de-semana. Juntos, já levam 80 jogos entre si no escalão maior, o de domingo é o 41.º nos Barreiros. É dose. E da boa. Porque tanto Marítimo como Vitória SC acumulam uma história xxl com muitos nomes próprios de profundo significado para a geração de 80.

Comecemos por Paulo Roberto Bacinello, mais conhecido por Paulinho Cascavel. É o único jogador na história do futebol português a sagrar-se melhor marcador do campeonato nacional por duas equipas em épocas seguidas: Vitória SC 1986-87 e Sporting 1987-88. A alcunha é-lhe atribuída muito antes dos seus atributos viperinos dentro da área. É o nome da sua terra-natal. Qual? Boa pergunta, sim senhor. Afinal, há três cidades brasileiras assim denominadas. Na Bahia, no Ceará e no Paraná. Paulinho é paranaense, nascido a 29 Setembro 1959.

O presidente vitoriano Pimenta Machado vai ao Brasil no Verão português de 1983 e interessa-se por ele, então referência do Joinville. Em vão, o campeonato estadual ainda está a meio e o clube não deixa Paulinho sair assim do pé para a mão. Muito bem, Pimenta leva outros dois avançados, Zezé Gomes e Roldão. Uns meses depois, já de férias, Paulinho é libertado e segue viagem para Portugal. ‘Levei um casaquinho de primavera e cheguei ao Porto com zero graus, passei um frio danado.’

Como assim, cheguei ao Porto? ‘Como o FC Porto estava com problemas no ataque com as lesões de Walsh e Jacques, o Pinto da Costa perguntou por mim ao Pimenta Machado e o negócio fez-se.’ No FC Porto, só dois jogos para Paulinho Cascavel e uma aprendizagem ilimitada. ‘Tanto o Artur Jorge como o Gomes ajudaram-me imenso e cresci nesses seis meses.’ Sem espaço no campeão nacional, Paulinho vai finalmente para o Vitória SC em 1985. ‘Em Guimarães, encontrei um ambiente formidável, de camaradagem pura, com Jesus, Costeado, Cerqueira, Gregório Freixo, Miguel, Teixeirinha, Nascimento, Bobó, Costa, Roldão e Adão.’

É precisamente nessa época 1985-86 que Paulinho Cascavel deixa a sua marca pela primeira vez, com um hat-trick nos Barreiros. O Vitória SC ganha 3:0 num fim-de-semana de dérbi no José Alvalade, na antevéspera do Natal. À falta de golos, um facto inusitado no final do jogo com o chavão ‘em cada lampião há um cabrão’ a ecoar pelo estádio todo através da cabine de som. O Primeiro-Ministro Cavaco Silva, um dos VIP´s, nem quer acreditar. O presidente sportinguista João Rocha idem idem. E sentencia: ‘Esse irresponsável vai ser imediatamente expulso do clube.’

E mais, e mais figuras do nosso jet-set? Em Dezembro 1994, o caldeirão dos Barreiros assiste a outra vitória do Vitória, agora por 3:2. Cinco golos, todos na segunda parte. Começa o Vitória, por Ziad. O Marítimo dá a volta com bis de Alex em sete minutos. Tanta empata e, na jogada seguinte, Ziad fixa o resultado. Feitas as contas, bis de um canadiano e bis de um tunisino. Como não amar o campeonato português?

Mais, esse 2:3 em 1994 marca o sexto Marítimo vs Vitória SC seguido de Paulo Autuori. Nos outros cinco, Autuori ganha sempre. Incrível, porque o homem divide a carreira pelos dois clubes. Começa em 1989 no Vitória, com duas vitórias e ambas seladas com um golo de Chiquinho Carlos. E transita para o Marítimo, com mais três vitórias, todas elas definidas na primeira parte – a de 1992 é um frente a frente com Marinho Peres, de quem é adjunto em Guimarães na sua primeira época de sempre em Portugal, antes de assumir o Nacional para o fazer subir pela primeira vez à 1.ª divisão em 1989, precisamente o ano de regresso a Guimarães.

Autuori ainda chega pelo Marítimo à final da Taça de Portugal 1995, perdida para o Sporting de Carlos Queiroz, com quem viria a esgrimir argumentos num Irão vs Qatar de qualificação para o Mundial-2014, e treina o Benfica do pirilau pela táctica arrojada de 4-2-2-2 antes de fazer nome lá fora com as conquistas da Libertadores (vs Atlético Paranaense) e Mundial de clubes (vs Liverpool) pelo São Paulo em 2005.

Marítimo vs Vitória SC, que história. Caaaalma, ainda faltam episódios recambolescos como a sequência de seis jogos entre eles na Madeira à 6.ª feira, de 1999 a 2005. É feito único no futebol nacional. Daí que a preferência por este clássico em vez de falarmos do mesmo de sempre. Porto blá blá, Sporting yada yada, Benfica tiki taka. E já que estamos numa de indiferença em relação aos grandes para falar da classe média, damos um olho no Estoril vs Portimonense. É jogo de cartaz, entre oitavo e nono classificado. Curiosidade maiúscula, o Portimonense nunca ganha na Amoreira entre três empates e quatro derrotas. Curiosidade fascinante, o último golo entre eles no Estoril é de Vítor Madeira em 1984. Avance o próximo marcador para acabar com quase 40 anos de seca.

Hoje (sexta-feira)

Benfica (3)-Vizela (14)

Amanhã (sábado)

Famalicão (12)-Sta Clara (10)

Estoril (8)-Portimonense (9)

Arouca (15)-Paços (11)

B SAD (18)-Boavista (13)

Domingo

Marítimo (7)-Vitória SC (6)

FC Porto (1)-Tondela (16)

Braga (4)-Gil Vicente (5)

2.ª feira

Moreirense (17)-Sporting (2)



