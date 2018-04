O treinador português Manuel Correia poderá ser o treinador do FC UNA Strassen na próxima temporada, de acordo com alguma imprensa desportiva do Luxemburgo.

Manuel Correia pode estar a caminho do Strassen

O treinador português Manuel Correia poderá ser o treinador do FC UNA Strassen na próxima temporada, de acordo com alguma imprensa desportiva do Luxemburgo.

Atualmente sem clube, Manuel Correia, de 41 anos, poderá substituir Roland Schaack no comando técnico do FC Una Strassen na próxima temporada.

O antigo treinador do Titus Pétange negou, no entanto, a existência de qualquer acordo assinado.

“Não posso negar que já houve um contacto nesse sentido, mas, até ao momento, não há qualquer contrato assinado ou acordo alcançado”, disse, ao CONTACTO, Manuel Correia, sem rejeitar qualquer proposta ligada ao futebol.

O treinador português Manuel Correia. Foto: Ben Majerus

No Luxemburgo, Manuel Correia foi adjunto do Progrès de Niederkorn, treinador principal do Titus Pétange e trabalhou também com as camadas jovens do Fola de Esch, em Mondercange e Kayl/Tétange.

No próximo domingo, pelas 16:00, o Strassen (12°, com 20 pontos) receberá o Mondorf (8°, 29 pontos).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.