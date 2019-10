Depois da eliminação de Eleonora Molinaro, no fim de semana, o Luxemburgo fica agora sem representante no seu torneio WTA. O torneio decorre até ao próximo domingo, no pavilhão La Coque.

Mandy Minella eliminada do Open do Luxemburgo

Mandy Minella, a melhor tenista luxemburguesa da atualidade, foi eliminada na primeira ronda do torneio de ténis BGL BNP Paribas Luxembourg, que decorre no pavilhão “La Coque”, em Kirchberg.

Com uma lesão na coxa direita, Mandy Minella (n° 168 do ranking mundial) foi afastada ontem pela checa Denisa Allertova (n° 274 do ranking), após mais de três horas de jogo, (pelos parciais: 7-6, 7-6 e 6-7.)

Recorde-se que Minella anunciou, na semana passada, que vai terminar a sua carreira no final de 2020, aos 34 anos.

Quanto à outra presença luxemburguesa no torneio, Eleonora Molinaro, foi também eliminada, mas na fase de qualificação, no fim de semana, pela suíça Stefanie Voegle.

O torneio decorre até ao próximo domingo.

