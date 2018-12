Antes, nos dois despedimentos de que foi alvo no Chelsea, o técnico português e os seus adjuntos receberam cerca de 36 milhões de euros.

Manchester United paga 27 milhões a Mourinho

Antes, nos dois despedimentos de que foi alvo no Chelsea, o técnico português e os seus adjuntos receberam cerca de 36 milhões de euros.

O Manchester United vai ter de pagar perto de 27 milhões de euros a José Mourinho pelo despedimento do clube, segundo a imprensa britânica.

Uma situação que remete para as suas anteriores saídas do futebol inglês quando foi afastado por Roman Abramovich do comando técnico do Chelsea: José Mourinho e os adjuntos receberam um total de 36 milhões de euros quando deixaram o clube londrino.

Em 2007, na primeira saída, o português e a equipa técnica acumularam 26,5 milhões de euros. Mais tarde, na segunda passagem pelo Chelsea, em 2015, a saída do clube rendeu 9,5 milhões de euros a técnico e respetivos adjuntos.



