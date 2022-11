"Sim, senti-me traído, e senti que algumas pessoas não me queriam cá não só esta época, mas também na última", declarou o jogador português numa entrevista à televisão que está a causar polémica, mesmo antes de partir para o Mundial do Qatar com a seleção portuguesa.

Manchester United dá (uma espécie de) resposta a Ronaldo

O Manchester United disse esta segunda-feira que vai "considerar uma resposta" à entrevista de Ronaldo.



"O Manchester United nota a cobertura mediática em torno de uma entrevista de Cristiano Ronaldo. O clube vai considerar uma resposta depois de todos os factos estarem apurados", pode ler-se numa curta nota publicada hoje no site dos ‘red devils’.

Segundo o clube, em que também jogam os portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, "o foco segue em preparar a segunda metade da temporada e continuar a crença, forma e química a ser construída entre jogadores, treinador, ‘staff’ e adeptos".

Traição e falta de respeito

“Não sei se devia dizer isto, mas não me importa. As pessoas deviam ouvir a verdade: sim, senti-me traído, e senti que algumas pessoas não me queriam cá não só esta época, mas também na última”, declarou o avançado, num avanço de uma entrevista televisiva que será transmitida na televisão inglesa na quarta-feira.

Segundo o avançado de 37 anos, “não é só o treinador”, Erik ten Hag, a não querer o jogador no plantel, mas também “dois ou três no clube”, clarificando, depois, que se referia a administradores, reforçando que se sentiu “traído”.

O avançado ficou de fora dos últimos três jogos dos ‘red devils’, e agora prepara-se para embarcar para o Qatar com a seleção portuguesa, que ‘capitaneia’, para o Mundial2022.

Ao todo, soma esta época 16 jogos e três golos pelo clube inglês, depois de em 2021/22, época de regresso a Manchester, ter conseguido 24 golos em 38 encontros.

Na longa entrevista, declarou não ter respeito pelo treinador, por considerar que este não o respeita.

Esta tem sido uma época ‘problemática’ para o ‘astro’ madeirense, que regressou ao United, em que jogou primeiro entre 2003 e 2009, após passagens no Real Madrid (2009-2018) e na Juventus (2018-2021), tendo começado a carreira no Sporting.

No verão, a sua possível saída do clube foi o principal tema de discussão do mercado de transferências e, quando não se concretizou, prometeu que daria uma entrevista para esclarecer o assunto.

Desde então, a sua atuação nos relvados tem sido intermitente, entre a titularidade, o banco de suplentes e a ausência dos convocados, como quando foi afastado dos treinos da primeira equipa por abandonar um jogo ainda a decorrer, tendo-se recusado a ser suplente utilizado.

Com 191 jogos pela seleção principal de Portugal, e 117 golos, junta-lhes 145 tentos pelo Manchester United, em 346 partidas, 450 pelo Real Madrid, em ‘apenas’ 438 encontros, e cinco pelo Sporting, em 31 jogos.

