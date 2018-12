Manchester United e Arsenal empataram a duas bolas esta quarta-feira em jogo da liga inglesa. Após uma fífia monumental de De Gea, Mustafi colocou o Arsenal na frente aos 26 minutos, mas Martial repôs a igualdade volvidos 4 minutos.

Manchester de Mourinho empata com Arsenal

No segundo tempo, Lacazette voltou a dar vantagem aos londrinos aos 68', mas na jogada imediatamente seguinte, Lingard fez o 2-2 final. A formação do treinador português continua num modesto 8° lugar, a 18 pontos do rival Manchester City, onde brilha Bernardo Silva.

Quem esteve em plano de destaque foi o Wolverhampton de Nuno Espírito Santo que recebeu e venceu o Chesea por 2-1, depois de ter estado a perder por 0-1. O Everton de Marco Silva empatou 1-1 em casa frente ao Newcastle, enquanto o Southampton de Cédric Soares foi derrotado no terreno do Tottenham por 3-1.







