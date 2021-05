Manchester City pela primeira vez na final da Liga dos Campeões

O Manchester City qualificou-se esta terça-feira pela primeira vez para a final da Liga dos Campeões em futebol, ao vencer em casa o Paris Saint-Germain por 2-0, em encontro da segunda mão das meias-finais.

Depois do triunfo por 2-1 na capital gaulesa, o conjunto de Pep Guardiola, treinador campeão da Europa em 2008/09 e 2010/11 ao serviço do FC Barcelona, venceu com um ‘bis’ do argelino Riyad Mahrez (11 e 63 minutos), que já havia faturado em França.



A formação inglesa tinha como melhor registo na principal prova europeia de clubes a presença nas meias-finais, na época 2015/16, sendo então eliminado pelo Real Madrid (0-0 em casa e 0-1 fora, culpa de um autogolo do ex-portista Fernando).

Na final, marcada para 29 de maio, em Istambul, na Turquia, o Manchester City vai defrontar o vencedor do embate entre o Chelsea e o Real Madrid, que se defrontam na quarta-feira, em Londres, depois do empate 1-1 na capital espanhola.

