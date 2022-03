A equipa feminina de voleibol de Mamer ganha surpreendentemente a final contra Walferdingen. Na competição masculina, o favorito Strassen venceu o Bartringen.

Voleibol

Mamer foi a surpresa, Strassen soberano

Andrea WIMMER A equipa feminina de voleibol de Mamer ganha surpreendentemente a final contra Walferdingen. Na competição masculina, o favorito Strassen venceu o Bartringen.

A equipa feminina do VC Mamer e a equipa masculina do VC Strassen ganharam a Loterie Nationale Coupe de Luxembourg em voleibol.

Foto: Christian Kemp

O Mamer surpreendentemente venceu os favoritos RSR Walferdingen 3:2 na final em Lorentzweiler, no sábado. 2016 foi a última vez que Mamer tinha ganho um título. A partida das mulheres foi muito emocionante. Mamer ganhou o primeiro set 25:16, depois Walferdingen foi superior com 25:10. Após o terceiro conjunto, o desafiante voltou a liderar 25:20. Com um apertado 26:24, Walferdingen empatou após os conjuntos. No quinto, Mamer manteve a vantagem com 15:13. Na final masculina, o defensor do campeão VC Strassen e o Volley Bartringen enfrentaram-se. Os campeões reinantes fizeram jus ao seu papel de favoritos com uma vitória por 3:0 e os conjuntos 25:19, 25:12 e 25:20.

Foto: Christian Kemp





