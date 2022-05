Mamer e Hostert lutam por uma vaga na Liga BGL

Futebol: 11a jornada da Promoção de Honra Pétange – Hamm Benfica e Racing – Rodange em destaque

A 11a primeira jornada do campeonato da Promoção arrancou este sábado com a vitória do Strassen no terreno do Sandweiler por duas bolas a zero. Um triunfo permitiu igualar o Hamm Benfica no segundo lugar, embora com um jogo a mais.