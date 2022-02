Malcolm Allison, o elo de ligação entre Sporting e City

Há diferenças quase infinitas entre eles, a começar no orçamento e a acabar nos recursos humanos do plantel. Mas há também pontos em comum, entre eles a partilha do treinador inglês Malcolm Allison.

Ei-la, finalmente. É o regresso da Liga dos Campeões, três meses depois. No primeiro dia da fase a eliminar, há Sporting vs City (e, vá, PSG vs Real Madrid). Há diferenças quase infinitas entre eles, a começar no orçamento e a acabar nos recursos humanos do plantel. Pelo meio, a questão da velocidade. Em Inglaterra joga-se a 5G, em Portugal é mais mastigado, até parece que um hacker invade a rede da 1.ª divisão e mete-nos em modo arcaico, estilo 3G.

Se fecharmos os olhos a essa superioridade do City, há um empate técnico em títulos europeu entre Sporting e City. Ah pois é, ambos coleccionam uma Taça das Taças, a do Sporting em 1964, a do City em 1970. Além disso, há outro ponto em comum, a partilha do treinador inglês Malcolm Allison. A história começa há 40 anos, mais coisa menos coisa. Com o campeonato e a Taça de Portugal 1980-81 entregues ao Benfica de Lajos Baroti e sem estaleca para a Taça dos Campeões, o Sporting cedo começa a preparar a época seguinte. Bem ao seu estilo, o presidente João Rocha deseja um avançado e um treinador de uma assentada. Para o primeiro objectivo, vai buscar ao FC Porto o virtuoso Oliveira para juntar à dupla Manuel Fernandes-Jordão. Já o treinador não é assim tão fácil. José Maria Pedroto é, de facto, sondado, mas prefere o Vitória Guimarães. Viria então Malcolm Allison.

É nessa memorável época de 1981-82 que o Sporting enche o país de verde e branco. À conta de vitórias e bom futebol. O excêntrico Malcolm Allison entra em cena e tem uma equipa de luxo à sua disposição. Além de Oliveira, ainda chega o guarda-redes da selecção húngara Meszaros. O Sporting começa por empatar 2-2 em casa com o Belenenses de Artur Jorge, num jogo com cinco expulsões (4-1 para os visitantes). Seguem-se cinco vitórias consecutivas, ciclo travado por Boavista (3-3) e Benfica (1-1). No final da primeira volta, o Sporting continua invicto, com quatro pontos de avanço sobre o Benfica e cinco sobre o FC Porto.

Em Março, o Sporting ganha o dérbi por 3-1, num encontro em que o brasileiro Jorge Gomes, o primeiro estrangeiro de sempre no Benfica, acusa o árbitro Marques Pires. “Ele é que devia ir ao controlo antidoping. Um homem no seu estado normal não faz aquelas coisas.” O título não é uma miragem e torna-se realidade a três jornadas do fim, no Estoril. Só falta Jordão ser o melhor marcador do campeonato e tudo parece bem encaminhado até à última jornada, quando Jacques (FC Porto) marca a Meszaros e ultrapassa-o. A festa do Sporting continua na Taça, uma semana mais tarde, com um inequívoco 4-0 sobre o Braga, na tarde em que Quinito, treinador dos bracarenses, se apresenta no Jamor de fraque creme e laço castanho.

Na hora de levantar o troféu, Manuel Fernandes despe a camisola 9 e entrega-a ao presidente João Rocha. Vai assim de tronco nu para a tribuna de honra, onde outro presidente (o da República, Ramalho Eanes) lhe dá a Taça. É a quinta dobradinha na história do Sporting. O mérito é de todos, sobretudo de Allison. Dizem os entendidos. Como Meszaros. "Devo-lhe muito. Ele é que me contratou para o Sporting. E para o V. Setúbal [1987-88]. Há um pormenor de que nunca me esquecerei: num jogo da Taça, em casa, com o Boavista, estávamos a perder 2-1 ao intervalo. Nós, jogadores, estávamos no balneário, ele abre a porta e só nos diz isto: 'Se quiserem ganhar, passem a bola ao Mário Jorge.' Depois saiu e bateu com a porta. Ficámos todos a olhar uns para os outros. Na segunda parte, o Mário Jorge fez a jogada do 2-2 para o Manuel Fernandes e foi derrubado na área, no lance de que resultou o penálti do 3-2, marcado pelo Oliveira."

Eurico, o patrão da defesa, joga ao ataque com Allison. "Quando ele chegou a Lisboa, acabaram-se os estágios e deu-nos responsabilidade. Mas não se ficou por aí. Todos nós, jogadores, tínhamos direito a um copo de vinho, sempre servido por empregados à mesa, durante as refeições. Num dos primeiros almoços que tivemos nessa época, um empregado de mesa serviu-nos o vinho e ia levar a garrafa quando se ouviu o Allison a dizer: 'Deixe aí a garrafa.'"

Um dos benjamins do grupo é Carlos Xavier, lançado sem medos por Allison. "De cada vez que jogávamos em Alvalade chegávamos ao estádio às 10h30 e almoçávamos a essa hora. O Malcolm Allison dizia-nos para comer à vontade: batatas, ovos, carne, peixe,massa. Era só escolher. Até ao jogo, ficávamos lá no estádio à espera de entrar em campo. Quando íamos a caminho do relvado já estávamos em pele de galinha, porque o Allison entrava em campo antes de nós e era um espectáculo dentro do próprio espectáculo. Dava a volta ao campo com o braço no ar a segurar o inconfundível chapéu. Os adeptos deliravam e nós também. Houve uma altura em que até havia música ao vivo e se tocava o Comanchero. O estádio ia abaixo. Nunca o ouvi berrar. Nem nos treinos. Quando eu cometia um erro, aproximava-se e segredava-me qualquer coisa como não me lixes, como quem diz: não sejas assim, tão apático, és capaz de muito melhor.'"

Só mais este, o capitão Manuel Fernandes. "Dois dias depois de ganharmos a Taça, jogámos com o PSV Eindhoven, em Paris. Na véspera, à noite, Allison concentrou os jogadores no hall do hotel e começou a falar das aventuras em Inglaterra. A conversa, animada como sempre, durou das 23 às duas da manhã. A essa hora, eu, como capitão, sugeri que fôssemos para a cama. Ele virou-se para mim: 'Fomos campeões, vencemos a Taça e vamos dormir? Nada disso. Vamos todos sair para Paris.' E lá fomos, todos nós, aos bares e aos cabarés de Paris, àqueles mais conhecidos e tudo, como o Lido. Foi uma noite-manhã inesquecível. Aliás, essa sintonia de grupo já vinha de Agosto do ano anterior [1981], quando o Allison chegou a Lisboa. Dizia-nos para almoçarmos, jantarmos, cearmos ou sairmos à noite, mas sempre na véspera da folga. Como esse dia calhava à terça-feira, o plantel do Sporting, formado por 20/25 jogadores, começou a sair à segunda. Às vezes encontrávamo-nos ao almoço, ficávamos no restaurante até ao jantar e depois ainda íamos dançar até não aguentar mais. A essas noitadas o Malcolm nunca foi. Só mesmo a de Paris e por isso é que foi tão inesquecível. Porque fechou uma época de ouro no Sporting."

É isso mesmo, fecha-se um ciclo. Quando o Sporting prepara a época seguinte (82-83), é o cabo das tormentas. A abrir, um estágio de 20 dias na Bulgária. No regresso, Allison despedido com justa causa, por comportamento inapropriado, tal como o médico Manuel Pinto Coelho. O avançado Oliveira ainda hoje abana a cabeça. "Foi um processo muito injusto. Um empresário estava a preparar a vinda do Jozef Venglos e inventaram uma história que o Allison tinha bebido uma quantidade impossível de álcool. Tenho imensas e gratas recordações dele. No ano da dobradinha, eliminámos o Southampton. Meteu-me a defesa-direito na primeira mão, lá em Inglaterra. A sua ordem para o Meszaros era 'mete a bola para o Oli'. Marcámos quatro [4-2]."

Na ressaca desse adeus, Allison multiplica-se em entrevistas. "Há uma conspiração orquestrada por Sousa Marques [vice-presidente] e Branco do Amaral [médico substituto de Manuel Pinto Coelho]. Se me deixarem continuar, prometo fazer evoluir o melhor jovem central do país. Chama-se Venâncio e vai ser igual ou melhor que Germano [titular do Benfica e de Portugal no Mundial-66]. Mas isto tem de acabar. Esta comédia tem de acabar. Em Inglaterra, a minha mulher e os meus amigos devem estar todos baralhados. É um chorrilho de asneiras, sem nenhum toque de personalidade. Se querem a verdade dos factos, perguntem ao Alfredo Farinha, o único jornalista enviado-especial à Bulgária. Ele é que pode esclarecer toda a gente e duvido que alinhe pelo incrível."

Allison está mais que indignado. "Nunca vi tanta intriga junta. Como podem acusar o dr. Pinto Coelho disto e daquilo?! Nunca o vi agarrado a uma mulher e inventam que perdia noites, andava metido em aventuras com mulheres e vinho. Falso. Mais que falso: ignóbil. A merecer o mais severo correctivo judicial." E o Allison, o que se diz do seu comportamento? "Falam insistentemente no meu interesse em algumas raparigas que trabalhavam na recepção do hotel. Pois bem, estava interessado, sim. Interessado apenas no modo de vida delas, todas emigrantes e filhas de cirurgiões. Era um exemplo de vida que me interessava estudar." Depois, o remate: "Quem for passar três semanas à Bulgária e se portar melhor que nós, dou-lhe um prémio de dez mil libras. Num país de cenário verde, com óptima gente e uma vida excepcional, nunca vi um polícia, quanto mais terem inventado que até foi preciso a intervenção da polícia para meter a comitiva do Sporting em ordem numa determinada noite. Melhor comportamento? Nem no convento mais severo do mundo."

No seu íntimo, Allison não quer sair do Sporting. Nem de Lisboa. Muito menos de Portugal. Não vê motivo para tal. "Só tenho soluções. E boas. Todas para o Sporting. Espero que me dêem tempo e espaço para continuar. Ignoro quem tem ciúmes de mim. E não acredito na primeira abordagem como a mais definitiva. Dou só um exemplo de vida: quando me separei da minha primeira mulher, fui viver sozinho e, de repente, tocou o telefone. Era a minha filha, de quase 18 anos, a pedir-me licença para casar. Caí das nuvens. E desanimei-a. Pedi-lhe que pensasse mais um pouco. E que me deixasse o rapaz dela estar comigo uns três dias, em Londres. Ela aceitou e fui esperá-lo à estação. Quando o vi sair do comboio, fiquei para morrer. Tinha cabelos até ao peito, usava brincos, parecia saído de um filme de perversão. E, afinal, era um moço extremamente inteligente. Têm três crianças, fizeram um casamento fantástico. Ou seja, as pessoas têm de abrir a mente e não se deixar ficar pelas primeiras impressões. Isto é como as mentiras do estágio da Bulgária. Contam-se umas atrás das outras. Tudo calúnias. Deixem-me explicar, não se guiem pelos mal-dizentes."

Chega o presidente João Rocha de uma viagem ao Brasil e, afinal, tudo não passa de um mal-entendido. Allison continua, tal como Pinto Coelho. Nesse parêntesis, o Sporting perde o jogo de apresentação dos adeptos, com o Portimonense de Artur Jorge, na tarde de 6 de Agosto. Na porta 10-A, os adeptos pedem a cabeça de quem quer Allison fora de Alvalade. Nessa semana, o Sporting estagia no Algarve e perde os dois jogos, novamente com o Portimonense e outro com o Farense. As histórias algarvias não são as mais famosas e falam de uma escapadela nocturna de Allison, que termina com o sol bem alto, já depois do treino matinal – sem a presença do treinador inglês, escusado será dizer.

Na ressaca da segunda derrota, Allison não fala com a imprensa nem quer nada com ninguém. Só encontra paz no bar do hotel Auramar, à frente de um copo. Se a isto se acrescentar o facto de não querer de forma alguma que Jordão seja titular no jogo com o Valencia, no dia 13, habemus problemas. E graves. Tanto assim é que Mário Garcia, da cúpula directiva do Sporting, demite-se. "Allison é um anarquista, um libertino. A ver se divulgamos a história mirabolante do pervertido treinador." João Rocha segura os dois. Tanto Mário Garcia e Malcolm Allison. Por muito pouco tempo. Na semana em que vai arrancar o campeonato nacional, Allison é substituído pelo jogador Oliveira, elevado a treinador. Na estreia, 1-0 ao Marítimo em Alvalade, num jogo cheio de polémica provocada pela RTP, que transmite o jogo em directo sem avisar previamente quem quer que seja.

A época prossegue então, sempre com Oliveira ao leme. Ora no banco, ora no relvado. O começo é arrebatador. Em Setembro, Oliveira veste a capa de super-herói e marca três sensacionais golos a um jovem e desconhecido Ivkovic, do Dínamo Zagreb (3-0), precisamente no dia da morte do seu pai. O Sporting avança na Taça dos Campeões. E não só. Também conquista a Supertaça portuguesa, com 6-1 ao Braga. Desde Inglaterra, é só aplausos por parte de Allison.

Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

"Quando ganhámos o campeonato, no Estoril, o Oliveira foi substituído por lesão. No final, dentro do balneário, os directores eram mais que as moscas, todos aos abraços. Não vi nenhum deles, nem um, a falar com o Oliveira que se sacrificara pela equipa num dia importante para o clube. Então, fui ter com ele e disse-lhe 'que festa, a dos directores' ao que ele me contestou ‘quantos golos é que eles marcaram?'". A reboque, Allison lança mais uma farpa. "Em Inglaterra, sou o único treinador de futebol que pensa que tudo na vida é um jogo. E sou o único capaz de encher tantas manchetes dos jornais. Só o Hitler teve mais titulos de primeira página na imprensa inglesa."

Por cá, o Sporting faz o seu caminho numa época em que o Benfica do jovem Eriksson dá cartas em toda a linha – ganharia campeonato e Taça de Portugal, além de chegar à final da Taça UEFA, perdida em casa para o Anderlecht. Seja como for, é o ano em que o Sporting chega mais longe na principal prova europeia. Atingem-se os quartos-de-final, depois de eliminar o CSKA Sofia (ironia das ironias, volta-se à Bulgária) na segunda eliminatória. O sorteio dá a Real Sociedad como adversário do leão, em Março. Cá, 1-0 de Manuel Fernandes aos 88 minutos. Lá, sem o contributo de Jordão, afectado psicologicamente pela morte da mãe, os bascos empatam perto do intervalo com um livre indirecto dentro da área, sancionado pelo árbitro romeno Rainea por passos de Meszaros. O 2-0 de Bakero é a confirmação de uma noite não.

Pela primeira vez, fala-se abertamente do peso da responsabilidade acumulado nos ombros de Oliveira. Que, acto contínuo, faz experiências na baliza com Fidalgo no lugar de Meszaros. Menos de 15 dias depois, o Sporting visita a Luz para os quartos da Taça de Portugal. Ainda com Fidalgo, já sem Oliveira. Então? "Foi apanhar sol para Tróia. Tem dores nas costas e precisa de repouso", justifica Jaime Lopes, chefe do departamento de futebol do Sporting.

Mal termina o jogo, o capitão Manuel Fernandes pede um treinador a tempo inteiro ao presidente João Rocha. E chega o checoslovaco Jozef Venglos, desempregado desde o Mundial-82, entretanto entretido a dar palestras por esse mundo fora, incluindo Índia e Tailândia. Com ele à frente da equipa (lançaria Futre na primeira jornada da época seguinte), Oliveira só se preocupa com a bola propriamente dita e marca ao Estoril (3-0 em Alvalade) no dia em que se confirma como segundo melhor marcador da equipa nessa época, com 11 golos, menos sete que Jordão e mais seis que Manuel Fernandes.



