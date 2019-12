O Orçamento de Estado 2020 (OE2020) prevê um aumento de 15% da verba destinada ao desporto, face ao orçamento deste ano.

Mais dinheiro para o desporto em 2020

Avelino GOMES DA ROSA

São 27 milhões de euros para a atividade desportiva, justificados pelo Governo com “o acréscimo de competições e de investimento em infraestruturas e recursos humanos”.

A proposta do OE2020 foi aprovada pela maioria dos deputados da comissão parlamentar dos Desportos, congratulando-se com a mudança de paradigma, traduzida “no reforço das estruturas federais, na promoção do desporto de alto nível e de elite, na participação dos atletas luxemburgueses nos Jogos Olímpicos de Tóquio e na eventual reforma da licença desportiva.

O ministro dos Desportos, Dan Kersch, enumerou alguns aspetos que justificam reforço de verbas, nomeadamente o recrutamento de dez funcionários, destinados às federações, além de treinadores e administrativos (até 2023) e, até, um historiador.

Além disso, a verba destinada ao Instituto Luxemburguês de Alto Rendimento Desportivo cresce de 950 000 euros, em 2020, para 1,4 milhões, em 2023.

De referir, ainda, um aumento de 10%, na verba destinada aos atletas de alto nível que representam o país em competições internacionais, que se traduzirá num total de 1,6 milhões.

Por outro lado, o governante sublinhou que “está em curso a alteração à licença desportiva, em benefício dos trabalhadores que dedicam algumas horas diárias ao desporto, que coincidem com o horário laboral”.