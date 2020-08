O futebolista inglês Harry Maguire, capitão do Manchester United, foi condenado a 21 meses e 10 dias de prisão com pena suspensa de três anos, por agressão e tentativa de suborno, segundo revelaram hoje funcionários do tribunal na Grécia.

Maguire condenado a 21 meses de prisão por agressão e tentativa de suborno

O futebolista inglês Harry Maguire, capitão do Manchester United, foi condenado a 21 meses e 10 dias de prisão com pena suspensa de três anos, por agressão e tentativa de suborno, segundo revelaram hoje funcionários do tribunal na Grécia.

Maguire, companheiro dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot na formação inglesa, não esteve presente no julgamento, assim como os outros dois envolvidos, mas já fez saber que vai recorrer da sentença.

Além da tentativa de suborno e da agressão a um polícia, o habitual titular nos 'red devils' foi também declarado culpado por "lesões corporais e insultos verbais".

O defesa central, que continua a afirmar "veemente a sua inocência", foi detido na passada quinta-feira na ilha grega de Míconos, na sequência de desacatos provocados por um grupo de turistas ingleses num bar.

"Depois da audiência de hoje, disse aos meus advogados para informarem imediatamente o tribunal que vou recorrer. Continuo forte e confiante em relação à nossa inocência neste assunto, em que eu, a minha família e amigos somos as vítimas", disse o jogador, de 27 anos, em comunicado.

Segundo a imprensa local, a polícia foi chamada a intervir para pôr fim a um altercado, mas três pessoas do grupo no qual se incluía o defesa internacional inglês agrediram os agentes da autoridade.

O grupo foi levado para a esquadra, onde continuou a agredir verbal e fisicamente os agentes, tendo a polícia efetuado detenções formais.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.