Os dois astros do futebol vão defrontar-se na quinta-feira, em Riade, num jogo amigável e houve quem desembolsasse milhões para os ver em campo.

Magnata saudita paga 2,4 milhões euros para ver Ronaldo e Messi

Um magnata saudita pagou cerca de 2,4 milhões de euros por um bilhete em leilão para o jogo amigável entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo que se vai realizar no estádio King Fahad, em Riade,esta quinta-feira.

No jogo, o campeão mundial argentino Lionel Messi, a jogar pelo seu clube, o PSG, vai defrontar Cristiano Ronaldo, que integra uma equipa formada pelos jogadores de topo do Al-Nassr, o novo clube de CR7 e do Al-Hilal.

Para promover este jogo amigável, sobretudo entre os dois astros do futebol, Turki al-Sheikh, o conselheiro da Corte Real e chefe da Autoridade Geral do Entretenimento Saudita, lançou um leilão de caridade. Um bilhete que inclui benefícios VIP, como acesso aos balneários e fotografias com os jogadores.

O leilão, que começou com uma base de licitação de um milhão de riyals sauditas (245 mil euros), terminou com uma oferta de 10 milhões de riyals (2,4 milhões de euros) pelo magnata do ramo imobiliário Mushref al-Ghamdi.

Esta quinta-feira marca a estreia de Cristiano Ronaldo num relvado do reino saudita desde que assinou para Al-Nassr, no final de dezembro. O primeiro jogo pela nova equipa, o Al Nassr, vai decorrer no domingo, a contar para a liga saudita.

O vencedor da Bola de Ouro por cinco vezes, que assinou um acordo de dois anos e meio com Al-Nassr, onde vai ganhar cerca de 500 milhões de euros, um contrato que inclui ainda que Cristiano Ronaldo seja o futuro embaixador da provável candidatura da Arábia Saudita ao Campeonato do Mundo de 2030.

Surpresa. Cristiano Ronaldo e Messi juntos fora dos relvados Eternos rivais, os dois melhores jogadores deste século aceitaram posar juntos para a marca de luxo Louis Vuitton, pela lente da conceituada fotógrafa Annie Leibovitz.

Para além de CR7, no plantel formado por jogadores do Al-Nassr e Al-Hilal integra também Salem Al-Dawsari, autor do golo vencedor da vitória surpresa da Arábia Saudita sobre a Argentina no Mundial no Qatar, em novembro e dezembro passado. Do outro lado, a equipa do PSG, conta com o campeão mundial argentino Lionel Messi, o segundo classificado da França, Kylian Mbappé, e o semi-finalista marroquino Achraf Hakimi.

