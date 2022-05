Carlo Ancelotti é o treinador mais feliz. Tem ainda o mérito de chegar à quinta final da Liga dos Campeões, algo nunca visto na história da Champions.

Madrid 'me mata', pobre Manchester City

Rui Miguel Tovar A outra meia-final da Liga dos Campeões esta quarta-feira ditou a passagem do Real Madrid à final da competição. Rodrygo marca dois golos em 80 segundos ao cair do pano e Benzema dá a volta à eliminatória após prolongamento (3:1).

Carlo Ancelotti, o rei da descontracção, o bom vivant, o treinador mais bonacheirão dos nossos tempos – e também o mais feliz. Na semana em que se sagra campeão espanhol e é o primeiro homem de sempre a ganhar os cinco campeonatos europeus mais importantes (Milan 2004, Chelsea 2011, PSG 2013, Bayern 2017 e Real Madrid 2022), tem ainda o mérito de chegar à quinta final da Liga dos Campeões, algo nunca visto na história da competição criada em 1991 (o seu currículo inclui Milan 2004, Milan 2005, Milan 2007, Real Madrid 2014 e, agora, Real Madrid 2022).

Que jogo, que sonho, que Real Madrid. Se em Manchester leva um banho de bola, escapa à goleada nos primeiros 20/25 minutos e sai ileso do Ettihad com um satisfatório 4:3, agora em Madrid dá a volta ao marcador cá com uma pinta. O City, pobre coitado, nem sabe de que terra é. O bis de Rodrygo em tão-só dois minutos deixa a equipa completamente à deriva e o penálti de Benzema por falta de Rúben Dias, já no prolongamento, acaba por formalizar a 17.ª final do Real Madrid na Taça/Liga dos Campeões. Que cambalhota, ninguém diria. Quase todos têm o pensamento numa final 100 por cento inglesa, entre Liverpool e City. O que, convenhamos, seria uma brincadeira de mau gosto. Nunca se encontram numa final da Taça de Inglaterra em mais de 100 anos e é agora numa final europeia, queres ver?

Nem pensar, o Real Madrid está contra. O seu início de jogo é autoritário, bem diferente do de há uma semana, em Manchester. O City defende-se bem e apara os golpes com categorias. E se é verdade que o Real remata mais, o City é quem obriga Courtois a quatro defesas, enquanto Ederson nem uma para a fotografia. A segunda parte é mais do mesmo e disso mesmo dá conta Vini Jr. com um remate perigoso aos 46’. O City responde à letra e Courtois faz das suas. Aos 73’, Bernardo escapa-se no meio-campo, corre por ali fora, pisa a área e dá para Mahrez fazer o 0:1 numa bola bem metida.

Ancelotti, no seu estilo peculiar, mexe-se no banco e chama Asensio mais Camavinga – antes, já entrara Rodrygo. O esquema do Real Madrid altera-se e passa a ser muito mais ofensivo. Em vantagem por dois golos, o City sente-se como peixe na água e carrega com força. Courtois evita o 0:2 de Cancelo aos 85’, Mendy o de Grealish aos 86’ e Courtois o de Grealish aos 87’. Em três minutos seguidos, o City não só empurra o Real Madrid para a sua área como cria situação reais de perigo. Em cima do minuto 90, cruzamento perfeito de Camavinga para o segundo poste, onde aparece um karateca Benzema a assistir Rodrygo, mais rápido que Ederson, para o 1:1.

Acreditem ou não, a bola vai ao meio e o City perde-a em questão de segundos. Éder Militão recupera na direita, recua para Carvajal e este saca um cruzamento para a área, onde Rodrygo salta mais alto que todos para o 2:1. Dois golos de um suplente em 80 segundos, é de sonho. Que balde de água fria para o City, que alegria doida para o Real Madrid. Está 5:5, vamos para prolongamento? Ainda não, a um minuto do fim, Valverde faz falta sobre Fernandinho e é o mesmo Fernandinho quem marca o livre à velocidade da luz para Foden. Dentro da área, o miúdo atira por cima. Agora sim, prolongamento.

Ancelotti é Ancelotti, continua com aquele ar de bom vivant, como se soubesse do seu destino. Guardiola coça a cabeça, roça a intranquilidade. Aos 92’, Benzema quase aproveita um brinde de Ederson. Aos 93’, o capitão do Real Madrid aproveita um deslize de Rúben Dias e sofre penálti. O italiano Orsato apita falta no acto. O lance demora dois minutos a ser marcado, palavras voam, gestos idem idem. Benzema, impávido e sereno, executa o penálti com precisão – 3:1 no jogo, 6:5 na eliminatória. Só para a estatística, é o 43.º golo de Benzema em 43 jogos durante esta época 2021-22.

O City vai atrás do golo em falta, Fernandinho falha incrivelmente o 3:2 aos 105’+2, junto ao poste. É o canto do cisne, porque o Real Madrid é italiano (de Ancelotti) e fecha-se em copas. Sem solução nem cabeça para jogar à sua maneira, o City começa a fazer chover na área de Courtois. Para quê, é um desperdício. Os minutos avançam e nada de novo. Aos 120’+3, peep peep peeeeeeeep. É o fim. Os olhares no vazio dos jogadores do City contrastam com a vivacidade de movimentos dos do Real Madrid.

Quatro dias depois da conquista da Liga espanhola, o Real Madrid marca a terceira final europeia vs Liverpool, a segunda em Paris (em 1981, ganha Liverpool por 1:0, golo do lateral-direito Alan Kennedy). Pelo meio, em 2018, é 3:1 em Kiev com aquela bicicleta monumental de Bale e as duas gafes xxl do guarda-redes alemão Karius. Em 2022, é Ancelotti vs Klopp. Dois reis da descontracção, dois bons vivant, dois treinadores bonacheirões dos nossos tempos. Quem será o mais feliz?

Sob o apito do italiano Orsato, eis os actores principais e secundários no Santiago Bernabéu:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão (Vallejo 115’), Nacho e Mendy; Casemiro (Camavinga 75’) e Kroos (Rodrygo 68’); Valverde, Modric (Asensio 75’) e Vini Jr. (Vázquez 105’); Benzema (Ceballos 104’); treinador Carlo Ancelotti (italiano)

Courtois; Carvajal, Éder Militão (Vallejo 115’), Nacho e Mendy; Casemiro (Camavinga 75’) e Kroos (Rodrygo 68’); Valverde, Modric (Asensio 75’) e Vini Jr. (Vázquez 105’); Benzema (Ceballos 104’); treinador Carlo Ancelotti (italiano) Man. City: Ederson; Walker (Gundogan 72’), Laporte, Rùben Dias e João Cancelo; Rodri (Sterling 99’), De Bruyne (Zinchenko 72’) e Bernardo; Mahrez (Fernandinho 85’), Gabriel Jesus (Grealish 78’) e Foden; treinador Pep Guardiola (espanhol)

Ederson; Walker (Gundogan 72’), Laporte, Rùben Dias e João Cancelo; Rodri (Sterling 99’), De Bruyne (Zinchenko 72’) e Bernardo; Mahrez (Fernandinho 85’), Gabriel Jesus (Grealish 78’) e Foden; treinador Pep Guardiola (espanhol) Marcadores: 0:1 Mahrez (73’); 1:1 Rodrygo (90’); 2:1 Rodrygo (90’+1); 3:1 Benzema (95 gp)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

