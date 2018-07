Pedro Madeira Rodrigues apresentou hoje a sua candidatura à presidência do Sporting e anunciou o italiano Claudio Ranieri como treinador para a equipa de futebol, caso saia vencedor das eleições marcadas para 08 de setembro.

Madeira Rodrigues avança e anuncia Ranieri como treinador para o Sporting

Pedro Madeira Rodrigues apresentou hoje a sua candidatura à presidência do Sporting e anunciou o italiano Claudio Ranieri como treinador para a equipa de futebol, caso saia vencedor das eleições marcadas para 08 de setembro.

"Ranieri é um homem habituado a grandes desafios. Era um sonho antigo meu, e vai ser muito respeitoso com José Peseiro [atual treinador], com quem já falei", afirmou Madeira Rodrigues a propósito do técnico italiano, de 66 anos, vencedor da Liga inglesa com o Leicester em 2015/16.

Madeira Rodrigues, derrotado por Bruno de Carvalho nas últimas eleições do Sporting, em 2017, disse ainda que tem garantido investimento financeiro proveniente do médio oriente que permitirá manter o Sporting nas mãos dos sócios.

Na sequência da destituição de Bruno de Carvalho, decidida pela maioria dos sócios reunidos em assembleia geral em 23 de junho, Madeira Rodrigues é o terceiro candidato a apresentar-se, depois de Frederico Varandas e Fernando Tavares Pereira.

Até às eleições, o Sporting é liderado por uma comissão de gestão presidida por Artur Pereira Torres, que designou o José Sousa Cintra para o comando da SAD. O antigo presidente contratou José Peseiro para treinador da equipa principal.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.