Em homenagem a Celeste Arantes, realiza-se um cortejo fúnebre até sua casa, para que se possa despedir do filho Pelé. Funeral realiza-se terça-feira.

Desporto 14 3 min.

Óbito

Mãe de Pelé, de 100 anos, vai ver cortejo fúnebre à janela de casa

Redação Em homenagem a Celeste Arantes, realiza-se um cortejo fúnebre até sua casa, para que se possa despedir do filho Pelé. Funeral realiza-se terça-feira.

As portas do estádio da Vila Belmiro, em Santos, Brasil, abriram esta segunda-feira de manhã, para que adeptos e admiradores se possam despedir de Edson Arantes do Nascimento, conhecido por Pelé, que morreu na quinta-feira, aos 82 anos. Alguns admiradores do "rei" já esperavam à porta do estádio, desde domingo, para a última homenagem.

O corpo de Pelé, embalsamado, repousa no caixão aberto no relvado do estádio da sua cidade natal, onde foram montadas duas estruturas, uma para receber familiares e amigos e outra para as autoridades.

O funeral realiza-se amanhã, terça-feira, e após a missa, haverá um cortejo fúnebre em Santos, para que a mãe do antigo futebolista, Celeste Arantes, de 100 anos, possa despedir-se do filho, quando a urna passar por sua casa.

Celeste Arantes está debilitada devido à idade e com perdas de consciência, pelo que os filhos e família a resguardaram da notícia da morte do seu primogénito, como contou a irmã de Pelé, Maria Lúcia de Nascimento, ao site desportivo brasileiro ESPN.

"Não sabe, nós conversamos, mas ela não sabe. Ela está bem, mas está no mundinho dela. Não sabe, ou sabe. Às vezes eu falo, 'Dico está assim, mas vamos rezar por ele, né, mãe?' Às vezes ela abre o olho... Mas consciente ela não está", afirmou Maria Lúcia, de 78 anos.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Pelé com a sua mãe, Celeste Arantes, numa imagem publicada pelo "Rei" nas redes sociais. ---/dpa

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Pelé com a sua mãe, Celeste Arantes, numa imagem publicada pelo "Rei" nas redes sociais. ---/dpa Pelé com a sua mãe, Celeste Arantes, numa imagem publicada pelo "Rei" nas redes sociais. ---/dpa Pelé com a sua mãe, Celeste Arantes, numa imagem publicada pelo "Rei" nas redes sociais. ---/dpa

Homenagem à mãe

A 20 de novembro, no dia em que Celeste Arantes celebrou 100 anos, Pelé divulgou uma fotografia sua com a mãe para uma homenagem pública.

"Hoje, celebramos 100 anos de vida da Dona Celeste. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado, mãe", escreveu o "rei".

Celeste Arantes tinha 18 anos quando o filho nasceu, fruto do casamento com João Ramos do Nascimento, o Dondinho, também ele jogador de futebol.

Morreu Pelé, um dos nomes maiores do futebol O antigo futebolista estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo há várias semanas.

Os restos mortais do antigo futebolista viajaram nesta noite, do hospital em São Paulo, onde estava internado e viria a morrer, diretamente para o estádio da sua cidade natal, onde desde esta manhã adeptos e admiradores podem fazer as suas despedidas até amanhã de manhã, pouco antes do funeral.

Depois do cortejo fúnebre, a urna voltará para a zona de Vila Belmiro, em Santos e o corpo de Pelé será sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, que está no Guinness Book por ser o cemitério na vertical mais alto do mundo.

11 Adeptos e admiradores de Pelé despedem-se do "rei" no estádio Vila Belmiro, onde foi colocada a sua urna, para as últimas homenagens. AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Adeptos e admiradores de Pelé despedem-se do "rei" no estádio Vila Belmiro, onde foi colocada a sua urna, para as últimas homenagens. AFP Adeptos e admiradores de Pelé despedem-se do "rei" no estádio Vila Belmiro, onde foi colocada a sua urna, para as últimas homenagens. AFP Adeptos e admiradores de Pelé despedem-se do "rei" no estádio Vila Belmiro, onde foi colocada a sua urna, para as últimas homenagens. AFP Adeptos e admiradores de Pelé despedem-se do "rei" no estádio Vila Belmiro, onde foi colocada a sua urna, para as últimas homenagens. AFP Adeptos e admiradores de Pelé despedem-se do "rei" no estádio Vila Belmiro, onde foi colocada a sua urna, para as últimas homenagens. AFP Adeptos e admiradores de Pelé despedem-se do "rei" no estádio Vila Belmiro, onde foi colocada a sua urna, para as últimas homenagens. AFP Adeptos e admiradores de Pelé despedem-se do "rei" no estádio Vila Belmiro, onde foi colocada a sua urna, para as últimas homenagens. AFP Adeptos e admiradores de Pelé despedem-se do "rei" no estádio Vila Belmiro, onde foi colocada a sua urna, para as últimas homenagens. AFP Adeptos e admiradores de Pelé despedem-se do "rei" no estádio Vila Belmiro, onde foi colocada a sua urna, para as últimas homenagens. AFP Adeptos e admiradores de Pelé despedem-se do "rei" no estádio Vila Belmiro, onde foi colocada a sua urna, para as últimas homenagens. AFP Adeptos e admiradores de Pelé despedem-se do "rei" no estádio Vila Belmiro, onde foi colocada a sua urna, para as últimas homenagens. AFP

Este foi o local escolhido por Pelé para ser enterrado, tendo a antiga estrela de futebol comprado um compartimento no 9º andar do cemitério com vista para o estádio Belmiro. O andar foi escolhido como uma homenagem ao seu pai, que jogava com a camisola 9.

Estado de saúde agravou-se

Pelé morreu na quinta-feira, aos 82 anos, no hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, na sequência da “falência de múltiplos órgãos, resultado da progressão do cancro do cólon associado à sua condição clínica prévia”, segundo aquele estabelecimento hospitalar, em comunicado.

Pelé estava internado desde o dia 29 de novembro para tratamento de quimioterapia a um tumor no cólon e tratamento de uma infeção respiratória, e o seu estado de saúde agravou-se.

Pelé, nascido a 23 de outubro de 1940 na cidade Três Corações, em Minas Gerais, foi o único futebolista três vezes campeão do mundo, em 1958, 1962 e 1970, marcou 77 golos nas 92 internacionalizações pela seleção brasileira e jogou pelo clube brasileiro Santos e pelo Cosmos, dos Estados Unidos.

Pelé, o Rei das memórias Adeus ao único tricampeão mundial da história com uma série de histórias na primeira pessoa.

Foi ainda ministro do Desporto no governo de Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998, e eleito o desportista do século pelo Comité Olímpico internacional (1999) e futebolista do século pela FIFA (2000).

*Com agência Lusa

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.