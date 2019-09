O avançado Iñaki Williams descreveu em entrevista a uma rádio espanhola a dura travessia dos pais, imigrantes ganeses, para chegar ao País Basco: “Isso dá-te a volta ao estômago porque sabes que os teus pais viveram aquilo que não desejas a ninguém e, nos dias de hoje, há ainda muita gente que continua a fazê-lo para dar um futuro melhor aos seus filhos".

Mãe de estrela do Athletic de Bilbau saltou grávida fronteira espanhola

Numa entrevista à emissora SER, o avançado do Athletic de Bilbau, Iñaki Williams, filho de imigrantes ganeses, descreveu como os seus pais tiveram de saltar a enorme vedação que separa o território marroquino do enclave espanhol de Melilla. De acordo com o futebolista, atravessaram o deserto de Akra, no Gana, para chegar a Espanha, uma experiência que marcou o casal. O jogador explicou ainda que durante uma viagem em família ao Dubai, este verão, a mãe “desatou a chorar porque recordou tudo o que sofreu quando era jovem”.

“Isso dá-te a volta ao estômago porque sabes que os teus pais viveram aquilo que não desejas a ninguém e nos dias de hoje há ainda muita gente que continua a fazê-lo para dar um futuro melhor aos seus filhos e esse futuro foi o que os meus pais me deram”, confessou Williams. Contou ainda que a mãe atravessou o deserto “grávida e o destino quis” que nascesse em Bilbau e fosse jogador do Athletic, acrescentou.

Há vários meses, o avançado basco tinha já descrito como os pais tiveram de saltar as vedações colocadas na fronteira espanhola, em Melilla, para impedir a chegada de imigrantes. O jogador confessou ainda, recentemente, no documentário Six Dreams, da Amazon, que, por vezes, é alvo de comentários racistas sobre o facto de ser negro e avançado do Athletic, clube conhecido por só utilizar jogadores bascos. “Sou negro mas também sou basco”, respondeu Iñaki Williams que nasceu em Bilbau e que já vestiu a camisola da seleção basca.

O avançado prolongou no passado mês de agosto o contrato que mantém com o clube até 2028 com uma cláusula de rescisão de 135 milhões de euros. “Quando chegas à equipa principal sendo jovem, de repente, passas de não ter nada a andares na rua e seres conhecido por todo o mundo. Eu tive sorte de ter a minha mãe e, sobretudo, se digo alguma coisa sem sentido ou se a fama me subir à cabeça ela dá-me uma palmada e chama-me à razão”, brincou Iñaki Williams.



