Lviv, a nova capital da Ucrânia

Rui Miguel Tovar

A guerra continua na ordem do dia, sem dar tréguas ao povo ucraniano, heróico pela forma como adia o inevitável, destruído pela superioridade numérica e bélica do exército russo. As imagens fazem soar o alarme das lágrimas, cidades completamente em ruínas e famílias inteiras com toda uma vida dentro de uma mochila às costas, num terreno sujo, cheio de neve, impróprio para consumo.

Uma cidade chama-me a atenção pela experiência durante o Euro-2012. Lviv é da Polónia até à 2.ª Guerra e da URSS até à independência da Ucrânia. Nos últimos 30 anos, faz fronteira com a Polónia e lá que Portugal de Paulo Bento joga vs Alemanha no arranque da fase de grupos. A odisseia para chegar a Lviv é uma emoção. Só visto, contado nem se acredita.

Vou contar, vá. Um ilimitado número de acontecimentos proporciona-nos algumas dúvidas. Quem tem a ideia de organizar um Europeu entre dois países que não se gramam por aí além? Quem tem a ousadia de organizar um Europeu em dois países sem o Euro? Quem tem a coragem de organizar um Euro em duas culturas tão díspares mas unidas pela escassez de pessoas com o inglês básico na ponta da língua? Quem tem o desplante de organizar o Europeu num país cheio de w, y e e com cedilha e num outro país cheio de (como dizer, deixa cá ver) caracteres imperceptíveis, em que o r é um p, um sh é um w, o d é um rectângulo com pernas, o n é um h e não dizemos mais nada senão corremos o risco de perder a vista de tanto forçá-la? Quem inventa este Europeu?

Estamos em Varsóvia a ver o jogo de abertura entre Polónia e Grécia. Cá, como aí, há quem não goste de Sokratis, expulso ainda na primeira parte por duas faltas inofensivas. A Polónia marca primeiro, a Grécia empata a jogar com dez (um bem-haja para Fernando Santos, que empata o anfitrião, como Artur Jorge já o fizera pela Suíça no Inglaterra-96) e só não chega à vitória por um penálti falhado de Karagounis. Esse mesmo. Agora feito capitão, continua o mesmo. No que diz respeito à forma de jogar tipo carrossel. No Benfica, conhecemo-lo como o voltinhas. Quatro anos depois, olhò Karagounis: a bola chega-lhe aos pés e ele dá uma volta sobre si mesmo, mesmo sem ninguém a importuná-lo. É engraçado e chega a ser divertido porque a sua maneira de jogar serve para explicar uma série de situações.

Adiante. Continuamos em Varsóvia e queremos ir para Lviv. Distam 384 quilómetros. É uma viagem curta, right? Mesmo que o comboio pare em todos as estações e apeadeiros, é piece of cake. Mas não, a ligação Polónia-Ucrânia entre essas duas cidades demora 13 horas e tal. Começa às 00h10 para chegar às 3h12 a Cracóvia. Daí (5h07) para Przemysi, ainda na Polónia. E só então (12h05) para Lviv (15h42). Isto parece o sistema Karagounis. Não há ligação directa, dizem-me na estação central em Varsóvia, nunca houve e a haver nunca será durante o Europeu. Que cambalacho.

Ai pensam que a história acaba por aqui? No way. No terceiro e último comboio, é só alemães, portugueses e onde ficamos nós? À frente de uma casal indiano do Canadá e de dois amigos dos EUA. Também vão ver o Alemanha-Portugal porque compram os bilhetes ao preço da chuva (20 dólares) pela internet. Riem-se de tudo e mais alguma coisa, excepção feita na fronteira. Ai pia mais fino.

Chegados ao centro, deparamo-nos com uma bela cidade envolvida por alemães, portugueses e até dinamarqueses. Há mais alemães, quase todos iguais, com camisolas dos heróis comuns (Ballack, Klinsmann, Matthäus). Os portugueses são mais originais.

No lado da Polónia, a revisão dos passaportes é rápida e eficaz. O comboio arranca, as cinco carruagens tremem com os urras dos adeptos e segue-se um enorme buuuuu. Durante 15 minutos, andamos a pisar ovos. Vemos uma bandeira amarela e azul bebé. As cores são bonitas, a combinação é feliz. A paragem é traumática. Porque parámos... no tempo. Do lado de fora, homens fardados de militares e mulheres vestidas a rigor do tal azul bebé. Inspira confiança (a cor, claro), transpira desconfiança (o método, of course). Mais uma revisão dos passaportes e, de repente, ala que é Cardoso. Os revisores fronteiriços saem do comboio com os passaportes na mão em passe de corrida e desaparecem atrás de um prédio identificado como Customers Hall.

O comboio treme de divertimento. Levam-nos os passaportes sem aviso prévio, há militares por todo o lado e os alemães manifestam-se ruidosamente numa gritaria desenfreada, como se fossem comboys a iniciar um ataque. Passam cinco minutos e nada. Dez, nada. Vinte noves fora, nada. Nesse entretanto, há um homem fardado de azul que nos filma do lado de fora e há um outro a falar para o microfone. Só vos digo isto: Karagounis. Ao 15.º minuto de jogo, os guardas lá dão o ar de sua graça a entregar os passaportes com a dicção perfeita do nosso nome: Rui Miguel. E agora, já podemos ir? Ah ah, isso é que era doce. Não, o comboio não arranca até a equipa da revisão estar alinhada à frente de um militar a fazer a continência para a fotografia de grupo. Surreal.

Lviv é encantador. À primeira vista, não. Até dá do-do-do-res no corpo to-do-do-do pelo estado do asfalto, com distância entre as pedras da calçada, a que nós vulgarmente traduzimos por buracos. São muitos, demais. Não nos deixam sequer pensar quanto mais apreciar a vista. Chegados ao centro, deparamo-nos com uma bela cidade envolvida por alemães, portugueses e até dinamarqueses. Há mais alemães, quase todos iguais, com camisolas dos heróis comuns (Ballack, Klinsmann, Matthäus). Os portugueses são mais originais – há um que é o Raul Meireles, vejam bem. Número 16 no peito e Meireles nas costas, não há como enganar.

Portugal perde 1-0 mas estivemos tão Klose, tão perto de ganhar. E perdemos. Não fosse aquele golo de Gomez, numa altura em que iria ser substituído por Klose, e outra história se contaria. É pena. Portugal começa o Euro-2012 como acaba o de 2008, com uma derrota para a Alemanha. A diferença tem a ver com o carácter definitivo do 3-2 de há quatro anos, para os quartos-de-final. Este 1-0 desanima só que calma aí, muita calma nessa hora, porque a procissão ainda vai no adro e faltam 180 minutos do grupo. Quarta-feira há mais, vs Dinamarca. Outra vez em Lviv. Daqui não saio (de comboio, pelo menos), daqui ninguém me tira.

