É já longa a amizade entre o coordenador e treinador do F91 Dudelange e o selecionador das Quinas. Álvaro Cruz conta como é Fernando Santos, dentro e fora de campo, e lança um repto a Cristiano Ronaldo para o jogo com a Suíça, terça-feira.

Desporto 3 5 min.

Mundial 2022

Álvaro Cruz, o pupilo de Fernando Santos no Luxemburgo

Paula SANTOS FERREIRA É já longa a amizade entre o coordenador e treinador do F91 Dudelange e o selecionador das Quinas. Álvaro Cruz conta como é Fernando Santos, dentro e fora de campo, e lança um repto a Cristiano Ronaldo para o jogo com a Suíça, terça-feira.

Quando chegou ao Qatar, o selecionador Fernando Santos recebeu uma mensagem especial do Luxemburgo. “Mister, força e traga o caneco para Portugal”, pediu-lhe Álvaro Cruz, coordenador do Centro de Formação do F91 Dudelange e treinador dos sub-19, o clube campeão no Luxemburgo e o mais cotado do país no ranking da UEFA. “Vamos fazer por isso, é o que todos nós queremos”, respondeu Fernando Santos ao seu amigo do Grão-Ducado.



Desde 2005, ano em que se conheceram e se tornaram amigos, que Álvaro Cruz nunca falhou no apoio ao selecionador português, nos campeonatos e jogos mais importantes, sobretudo desde que assumiu os comandos da seleção portuguesa, em 2014.

No Euro 2016, após o empate de Portugal com a Áustria, trocaram mensagens e acabaram a falar ao telefone. “Ele disse-me que estava confiante de que Portugal iria ganhar o Europeu, e assim foi”, recorda o treinador dos sub-19 do F91 Dudelange, que neste fim-de-semana venceu por 8-1 e se prepara agora para a Taça.

Ainda hoje, na véspera do jogo de Portugal com a Suíça (que se realiza amanhã às 20h00 do Luxemburgo), Álvaro Cruz vai enviar nova mensagem de alento ao selecionador, pois este já é um jogo "mata-mata", quem perder despede-se do Qatar.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3 Álvaro Cruz e Fernando Santos frequentaram juntos um curso de treinadores em Portugal. D.R.

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Álvaro Cruz e Fernando Santos frequentaram juntos um curso de treinadores em Portugal. D.R. Álvaro Cruz estagiou no AEK Atenas, treinado por Fernando Santos, em 2005. D.R. Fernando Santos e Álvaro Cruz num passeio pela Grécia, em 2005. D.R.

A amizade entre o ex-jogador de futebol e o treinador Fernando Santos nasceu na Grécia. O engenheiro treinava na altura o AEK de Atenas e recebeu Álvaro Cruz para realizar o estágio de treinador do curso da UEFA Pro, que fez em Portugal. Este é o curso com o nível mais elevado do mundo.

“Na altura, enviei um pedido de estágio para o Fernando Santos e outros treinadores, e ele foi o primeiro a responder a dizer que me aceitava. Fiquei muito contente e rumei à Grécia onde estive a estagiar no AEK de Atenas durante 17 dias”, lembra Álvaro Cruz, que nunca esquecerá como foi tão bem recebido pelo agora selecionador de Portugal.

“Fernando Santos recebeu-me em casa dele e levou-me a conhecer Atenas e um dia de manhã, quando me deu boleia para o clube, disse-me, de repente. 'Hoje és tu quem vai treinar a equipa'. Estás preparado.' Fiquei impressionado com a confiança que depositava em mim”.

O jogo de amanhã com a Suíça "vai ser difícil, mas Portugal tem qualidade para vencer", diz Álvaro Cruz. Poto: Christian Kemp

Unidos pelo futebol e pela fé

Além do futebol, também a fé em Deus une estes dois homens. “Somos ambos católicos crentes”, assume o português, elogiando as qualidades do amigo selecionador. “Mantemo-nos sempre em contacto, e quando vou a Portugal encontramo-nos. Os filhos do mister já vieram ao Luxemburgo e eu também estive com eles aqui. Fernando Santos é um homem excelente que muito admiro”, vinca Álvaro Cruz.

“Como pessoa, Fernando Santos é um homem excelente, muito humano e aberto. Quando estive em Atenas convidou-me para ir com ele fazer uma doação de roupas e brinquedos a um orfanato. Uma visita privada não publicitada que aumentou a minha admiração por ele”.

Em campo, Fernando Santos “nunca faz nada por acaso”, tudo tem um objetivo. “É um homem inteligente e pragmático. A sua forma de treinar é mais pragmática do que espetacular, e provavelmente há portugueses que sentem falta desse espetáculo dos jogadores, mas a prova é que foi assim no Euro 2016 e fomos campeões europeus”.

“Um líder nato”

No futebol, Fernando Santos consegue “unir a equipa, motivá-la, mas impõe a sua liderança. É um líder nato”, descreve Álvaro Cruz, confessando, no entanto, ter-se sentido dececionado com a derrota de Portugal frente à Coreia do Sul, mas continua a acreditar que Portugal pode chegar longe.

“Esta derrota espero que seja a campainha para despertar os nossos jogadores, fazê-los perceber que agora é o mata-mata, e que temos de jogar bem para seguir em frente. Nós temos uma equipa de grande qualidade, com muito bons jogadores, que neste momento têm de estar unidos em volta do objetivo comum, o de vencer os jogos, não podendo pensar nos interesses individuais”, frisa o treinador do F91 Dudelange, com uma longa carreira na primeira liga do Luxemburgo, onde venceu vários títulos.

O jogo de amanhã com a Suíça “vai ser um jogo difícil”, mas Álvaro Cruz acredita que Portugal tem “qualidade para vencer”. “Temos é de estar conscientes de que nos jogos mata-mata há que ser muito pragmático e inteligente e a equipa que comete menos erros é, normalmente, aquela que ganha”.

Fernando Santos e o capitão da equipa Cristiano Ronaldo. AFP

Vai Cristiano Ronaldo ser convocado?

O treinador dos sub-19 do Dudelange compreende as críticas a Fernando Santos e a Cristiano Ronaldo, mas defende que os portugueses “não se podem esquecer das glórias que [ambos] já deram a Portugal”.

“Quando um selecionador ou treinador está há muito tempo no cargo, há uma certa corrosão da sua imagem, por isso até percebo as críticas, mas temos de nos lembrar que aos comandos de Fernando Santos, Portugal sagrou-se campeão europeu. Acho que os portugueses lhe devem dar agora o benefício da dúvida durante este Mundial”, pede Álvaro Cruz.

Portugal perde com Coreia do Sul e Paulo Bento está nos 'oitavos' Na classificação, Portugal somou seis pontos, contra quatro da Coreia do Sul e do Uruguai, com vantagem dos asiáticos nos golos marcados (4-4 contra 2-2), e três do Gana.

Quanto a Cristiano Ronaldo, que neste campeonato do mundo tem desiludido os portugueses, Álvaro Cruz espera que “ele mude de atitude e se concentre na seleção”:.

“Ele também já levou o país aos ombros, mas tem de perceber que não está num bom momento, além de parecer obcecado com os recordes, e isso não pode ser. Cristiano Ronaldo tem de se focar na seleção, porque os interesses da seleção e de Portugal estão acima de tudo, neste momento”. Agora, mais do que nunca, os jogadores “têm de estar unidos num forte sentimento de grupo, de família e unidade, é fundamental nesta fase”.

Fernando Santos vai convocar Cristiano Ronaldo para o jogo contra a Suíça? “Acredito que sim. Pode não jogar o tempo inteiro, mas vai ser titular, porque é um elemento que perturba o adversário e, a qualquer momento, pode marcar golo”.

Como lembra o treinador do F91 Dudelange o futebol “é magia, mexe com toda a gente, e apesar deste Mundial estar cheio de surpresas, Portugal pode ir longe”.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.