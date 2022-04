Quarta vitória seguida de Jürgen Klopp em Portugal com o definitivo 1:3 de Luis Díaz a enfraquecer ainda mais o 'outsider' Benfica.

Desporto 4 min.

Benfica 1-3 Liverpool

Luz, câmara, Liverpool

Rui Miguel Tovar Quarta vitória seguida de Jürgen Klopp em Portugal com o definitivo 1:3 de Luis Díaz a enfraquecer ainda mais o 'outsider' Benfica.

Coisa linda: estádio cheio, Benfica de vermelho e Liverpool de amarelo. O árbitro Gil Manzano também ajuda ao espectáculo, apita à inglesa-deixa-andar, e só assinala nove faltas entre muitas mais quedas teatrais.

Ponto prévio, o Liverpool é favorito. De caras. Por estatuto, história, plantel e treinador. Se a isso somarmos a velocidade furiosa e a vertigem do ataque, estamos mesmo perante uma equipa de outra galáxia. Ainda por cima, joga em Inglaterra, onde o ritmo assim-assim ou baixo é simplesmente um pormenor inexistente, sem pés nem cabeça. A pressão do Liverpool é sempre alta, a exigência está sempre lá em cima. E o Benfica, tolhido nos seus movimentos pelo constante avanço das camisolas amarelas no terreno, sofre bastante na primeira parte.

A diferença de dois golos ao intervalo é curta para tanto controlo e domínio do Liverpool. Valha ao Benfica as saídas destemidas de Vlachodimos a negar dois golos a Salah, sem esquecer boas defesas a remates de Keita e Alexander-Arnold. O Benfica parece de papel e deixa-se rasgar sem dó nem piedade, seja à direita ou à esquerda, onde mora um irrequieto Luis Díaz. Nos seus tímidos arranques, levados quase todos a cabo pelo inesgotável Darwin, o único a ganhar no corpo a corpo àqueles calmeirões, a baliza do brasileiro Alisson nunca é alvo de escrutínio. Aliás, o único remate digno desse nome à baliza é um de Everton, aos 37 minutos, de fora da área. A bola ganha um efeito banana, Alisson encaixa-a comodamente antes de lançar um ataque. Mais um.

Dizíamos, 0:2 ao intervalo. O Liverpool marca aos 17’ por Konaté, de cabeça, na sequência de um canto da esquerda marcado por Robertson. O central francês ganha nas alturas ao frágil Everton e mete a bola ao canto, sem hipótese para Vlachodimos. Simples mais simples, não há. A simplicidade de processos é gritante, tal como a passividade defensiva num lance de bola parada. Passam mais 17 minutos no relógio e eis o 0:2. Tão simples, my god. Passe longo de Alexander-Arnold para a área, Luis Díaz desmarca-se bem, Gilberto nas covas e o colombiano assiste para a entrada da pequena área, onde surge o inevitável Mané a encostar já sem Vlachodimos na baliza – ele que saíra dos postes para tentar atrapalhar Luis Díaz.

A reacção do Benfica é o tal remate de Everton de fora da área. O Liverpool assusta mais e Salah obriga Vlachodimos a outra intervenção de recurso com o braço direito. Estamos nos descontos e o Liverpool continua a carregar. Na luz, o silêncio é sinónimo de ai jesus. Apita o árbitro, 0:2 em golos, 1:6 em remates à baliza, 4:10 em remates.

A segunda parte é diferente. O Benfica marca cedo, aos 49’, por Darwin num lance com contribuição de Rafa e Konaté (que disparate na abordagem à bola). E ganha alento, claro. Os 59.657 espectadores soltam o grito da esperança e, lá em baixo, a equipa dá sinais de vida. O Liverpool perde clarividência, energia e apetite pela baliza. Estranho. O Benfica adormece por completo o adversário e atira-se para a frente. Por duas vezes, a malta anima-se com o empate. Na primeira, Van Dijk faz penálti sobre Darwin e o árbitro manda seguir (67’). Na segunda, Alisson sai da área, recreia-se com a bola e quase estende a passadeira vermelha a Rafa (83’). De resto, uma pasmaceira em comparação com o ritmo alucinante da primeira parte.

Está o jogo a caminho do fim, aos 87’, quando Keita (que partidazo) isola Luis Díaz. No momento do passe, a bola ainda embate em Otamendi e segue ainda mais redonda para o colombiano. Em linha com a defesa benfiquista, o ex-portista arranca decidido, dribla Vlachodimos e concretiza com o pé esquerda, de baliza aberta. Com 1:3, os adeptos do Liverpool voltam a fazer-se ouvir em todo o seu esplendor. Os do Benfica tentam silenciá-los. Em vão. Nos últimos minutos de desconto, o Benfica ainda ganha dois cantos, ambos sem perigo para Alisson, e há um choque de Fabinho com Otamendi. Penso aqui, penso ali e o jogo prolonga-se. É a oportunidade para Vlachodimos impedir o 1:4 de Diogo Jota. Seja como for, o Liverpool ganha pela quarta vez seguida em Portugal (as outras três é no Dragão) e está mais-que-confortável na eliminatória. Daqui a uma semana, em Anfield, o carimbo para a ½ final é um mero pró-forma.

Benfica vs Liverpool. O mundo de Graeme Souness Treinador, Lisboa, Benfica, Liverpool. Há algum elo de ligação? Ya, é Graeme Souness. Saiu do Benfica pela porta pequena, mas mais pequena foi a sua atitude contra Portugal. A história contada por Rui Tovar.

No outro jogo da noite, o Manchester City ganha 1:0 vs Atlético Madrid com golo do belga De Bruyne aos 70. Esta quarta-feira há mais, com Chelsea vs Real Madrid e Villarreal vs Bayern.

Sob a arbitragem do espanhol Gil Manzano, eis os actores principais e secundários na Luz:

Benfica

Vlachodimos; Gilberto, Otamendi (cap), Vertonghen e Grimaldo; Weigl e Taarabt (Meité 70); Rafa, Gonçalo Ramos (João Mário 87) e Everton (Yaremchuk 82); Darwin

Treinador Nélson Veríssimo (português)

Liverpool

Alisson; Alexander-Arnold (Gomez 89), Van Dijk (cap), Konaté e Robertson; Fabinho; Keita (Milner 89) e Thiago (Henderson 61); Salah (Diogo Jota 61), Mané (Firmino 61) e Luis Díaz

Treinador Jürgen Klopp (alemão)

Marcadores

0-1 Konaté (17); 0-2 Mané (34); 1-2 Darwin (49); 1-3 Luis Díaz (87)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.