'Luxemburgueses de Portugal' nos convocados para qualificação do Mundial 2022

Henrique DE BURGO

Vincent Thill, do Nacional da Madeira, e Marvin Martins, do Casa Pia, fazem parte da lista dos 24 convocados do selecionador luxemburguês, Luc Holtz, para os três jogos de arranque da qualificação para o Mundial2022 de futebol, no Qatar.

Inserido no grupo A de qualificação, o Luxemburgo começa com um amigável frente ao Qatar (anfitrião da competição), no dia 24 de março. Três dias depois os leões vermelhos jogam na Irlanda e no dia 30 de março recebem Portugal no estádio Josy Barthel, no Grão-Ducado.

Além dos dois luxemburgueses que atuam em Portugal, há mais 16 jogadores que pertencem a equipas estrangeiras, restando apenas seis selecionados que atuam no Grão-Ducado: o guarda-redes Ralph Schon e o médio Chris Philipps, do Wiltz; Kevin Malget, do Hesperange, Aldin Skenderovic, do Niederkorn; Edvin Muratovic e o guarda-redes Lucas Fox, da Jeunesse.

Entre os convocados, destaque ainda para os lusófonos Gerson Rodrigues (do Dínamo Kiev), Mica pinto (Sparta Roterdão), Christopher Martins (Young Boys), Leandro Barreiro (Mainz) e Marvin Martins (Casa Pia). Com as medidas restritivas prolongadas até 2 de abril, o jogo contra Portugal deverá acontecer à porta fechada.



