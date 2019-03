Atleta de 25 anos impôs-se na final da categoria de -55 kg à turca Tuba Yakan.

Luxemburguesa Jennifer Warling é campeã da Europa de karaté

Atleta de 25 anos impôs-se na final da categoria de -55 kg à turca Tuba Yakan.

A luxemburguesa Jennifer Warling conquistou, aos 25 anos, o maior sucesso da sua carreira ao sagrar-se campeã da Europa de karaté na categoria de -55 kg, depois de bater na final, realizada hoje em Guadalajara (Espanha), a turca Tuba Yakan, por 5-4.

2013 ve 2017’de şampiyon olan Tuba Yakan, kumite 55 kilo finalinde Lüksemburglu Jennifer Warling’e 5-4 kaybederek Avrupa ikincisi oldu. #EuroKarate2019#Karateturk pic.twitter.com/aViMdIFueI — Karate Federasyonu (TKF) (@Karateturk) 30 de março de 2019

Oito meses depois de ter sofrido grave lesão (rutura do ligamento cruzado) e na sua segunda competição após recuperar, a jovem, que fora vice-campeã da Europa em 2014, consegue o título europeu.

No percurso até à final, Jennifer Warling foi somando triunfos perante adversárias do Kosovo e da Macedónia, destacando-se nos quartos de final o que alcançou perante a polaca Dorota Banaszczyk, detentora do título mundial da categoria, por 3-0. Nas meias finais, Warling bateu Amy Connell, uma rival escocesa que partilhou a medalha de bronze com a búlgara Ivet Goranova, por 2-1.

