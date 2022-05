Anoushé Husain, natural do Luxemburgo, subiu 374 metros com apenas uma mão, tornando-se um exemplo de perseverança e determinação.

Luxemburguesa bate recorde mundial de escalada só com uma mão

Simon Laurent MARTIN Anoushé Husain, natural do Luxemburgo, subiu 374 metros com apenas uma mão, tornando-se um exemplo de perseverança e determinação.

A data: 5 de abril deste ano, no Centro de Escalada do Castelo em Londres, o maior do Reino Unido. Anoushé Husain, luxemburguesa alpinista quevive na capital inglesa, está prestes a bater o recorde mundial da maior distância vertical escalada numa parede usando apenas uma mão. No mesmo espaço estão responsáveis do Guinness World Record para confirmar a tentativa.



Anoushé subir 374,85m e detém agora o recorde. A altura é considerável e, em termos comparativos, é mais alta que a Torre Eiffel e tem aproximadamente a mesma altura que o Empire State Building, em Nova Iorque.

Esta mulher de coragem considera-se, acima de tudo, uma luxemburguesa. "Os meus pais mudaram-se para o Luxemburgo quando o meu irmão tinha um ano, mas eu nasci no Luxemburgo", disse à versão francesa do Wort. A família viveu no Paquistão e em Londres, respetivamente.

Desde cedo, Anoushé sabe o que é lutar pela vida. "Nasci com um braço direito que acaba depois do cotovelo. Trata-se de uma malformação congénita. No entanto, ninguém pensou que esta não seria a minha única preocupação de saúde", relembra.

A escolaridade passou pelo Grão-Ducado. "Fui para a Escola Europeia em Kirchberg e depois para a Universidade de Bruxelas onde fiz uma licenciatura em traduções (inglês, francês e chinês). Passei seis meses em Pequim como parte dos meus estudos. Depois, voltei para fazer o mestrado na Universidade do Luxemburgo", descreve. Mas é nesse período que lhe é diagnosticado com cancro. "Reconciliar estudos e tratamento foi realmente muito difícil", lembra. Aos 23 anos, venceu a luta contra a doença, ganhando ainda mais vontade de viver.

Pouco tempo depois, entrou no mercado de trabalho. "Comecei com a minha experiência no Luxemburgo e depois no Parlamento Europeu. O resto da minha carreira profissional continuou em Londres, ainda na função pública. Isto foi em 2013", explica.

Apesar desta nova vida, a luxemburguesa-britânica não esqueceu as suas raízes. "Os meus pais e vários amigos ainda vivem no Grão-Ducado e eu volto lá várias vezes por ano. O meu coração é luxemburguês e devo admitir que por vezes sinto saudades de lá viver".

E a escalada?

Anoushé explica que sempre foi muito desportiva, mas que a sua paixão pela escalada surgiu mais tarde. "O meu primeiro contacto com a escalada foi aos oito anos, durante uma viagem escolar. Tentámos escalar com os outros alunos. Só consegui escalar metade da parede, ao contrário dos meus outros amigos que conseguiram escalar até ao topo". Por se sentir frustrada, Anoushé tentou a mesma parede no dia seguinte e chegou ao fim. "Consegui fazê-lo e senti uma grande sensação de satisfação. Quando regressei a casa dos meus pais, pedi-lhes que me inscrevessem num clube de escalada, mas não foi fácil.

Encontrou lugares que se recusaram a aceitá-la mas acabou matriculada no Karate no Clube de Karate, em Strassen.

Durante algum tempo, esta paixão hibernou em Anoushé. "Depois de ter vencido o meu cancro, tive um linfedema no meu braço esquerdo. Piorei bastante porque não conseguia manter o braço acima da cabeça, por exemplo. Coisas simples como lavar o meu cabelo ou calçar meias tornaram-se complicadas".

Com todas as dificuldades físicas, a jovem encontrou numa amiga o apoio que precisava. "Ela era uma alpinista e convenceu-me a começar apesar da minha relutância em fazê-lo, devido aos meus problemas de saúde. Estava assustada mas dei-lhe uma oportunidade e juntei-me a um clube em Londres. No final, esta decisão mudou a minha vida", diz a sorrir.

Em 2015, entrou pela primeira vez numa competição, mas foi obrigada a "treinar muito antes da primeira competição". "No entanto, terminei em segundo lugar no Reino Unido na minha categoria, na minha primeira tentativa", recorda. Anoushé percebeu que tinha talento e acabou a colecionar prémios.

Foi nesta altura que nasceu a ideia de tentar bater o recorde mundial. "Este registo é o resultado de dois anos de intensa preparação. Comecei a treinar no início de 2020. Infelizmente, adoeci com a covid-19 e depois magoei-me em casa, o que me obrigou a usar uma cadeira de rodas. Portanto, a preparação foi muito complicada e difícil".

Mas o desejo de conquistar este título superou as adversidades. "Disseram-me muitas vezes que não seria capaz de fazer isto ou aquilo por causa do meu braço, sem me darem a oportunidade de tentar. Quando fui abordada para tentar bater o recorde, parecia impossível... foi por isso que tentei!".

"Acreditar nos sonhos e acreditar no impossível"

"O maior desafio era que eu só tinha de escalar com o meu lado mais fraco, o meu lado esquerdo. De facto, o meu braço mais pequeno é o meu braço dominante na parede. Por isso tive de aprender a escalar apenas com a mão esquerda e a trabalhar nesse lado mais fraco. Os juízes do Guinness verificaram durante toda a tentativa que eu não estava a usar o outro braço. Finalmente, o registo foi validado. Fiz todo o caminho apesar dos meus problemas físicos", conta com orgulho. Contudo, sofreu mazelas e a hemorragia da palma da mão só parou após cinco semanas.

Representar o Luxemburgo

Anoushé vai participar no campeonato nacional da Escócia, mas também na Áustria. "Representarei o Luxemburgo, que quer formar uma equipa oficial".

Sobre a saúde, diz que vai entrar "num período de estabilidade, mesmo que nunca seja capaz de recuperar todas as faculdades", admite.

"A minha mensagem é acreditar nos sonhos e acreditar no impossível. Não tenhamos medo de perseguir o que queremos por causa do julgamento de outras pessoas", conclui a luxemburguesa.

