Luxemburguês Niels Michotte venceu Paris-Roubaix júniores

Redação Niels Michotte é o primeiro júnior luxemburguês a vencer a prova clássica Paris-Roubaix, em França.

Niels Michotte, de apenas 17 anos, venceu no passado domingo de Páscoa, a prova clássica do ciclismo Paris-Roubaix júniores, tornando-se o primeiro luxemburguês júnoor a conseguir o feito.

Michotte, da equipa Ag2r, sucedeu ao norueguês Stian Fredheim como o atual vencedor da prova para júniores.

Em entrevista ao Wort francês apenas alguns instantes depois de vencer, Niels não escondeu a emoção. "Nunca vou esquecer este dia. Sempre foi um sonho para mim ser titular aqui. Vencer parecia incrivelmente distante mas, ainda assim, eu acreditei. Trabalhei muito durante todo o inverno para estar no meu melhor. Sonhei com esta competição", disse.

Um revés, no entanto, impediu-o de participar na prova de outubro passado. "Não pude participar porque parti o braço. Foi um golpe forte. Este ano fiquei ainda mais motivado. O fato de estar aqui, com o troféu nas mãos, é incrível", celebra o jovem no momento mais importante da sua carreira até à data.

A partida foi dada às 11h45 em Lecelles. Os ciclistas tiveram então que percorrer um total de 111,1 quilómetros. Às 14h26, Michotte, que dominou a prova e abriu clara vantagem sobre os adversários, cruzou a meta com 1'05'' de vantagem e conseguiu o primeiro lugar.



Romet Pajur (Team Auto Eder) da Estónia ficou em segundo lugar à frente do companheiro de equipa de Michotte, Léandre Lozouet (F/Ag2r).

Na prova feminina, a luxemburguesa Christine Majerus ficou em 26º lugar no sábado.



