Luxemburguês Michel Ries no ‘top 10’ da Volta a França do Futuro

O ciclista luxemburguês ficou em segundo lugar por duas vezes e foi escalando lugares até à última etapa deste domingo.

Michel Ries terminou ontem a Volta a França do Futuro no sétimo lugar da geral, a sete minutos e cinco segundos do norueguês Tobias Foss, que conquistou 56.ª edição da prova de sub-23.

O pódio ficou completo com o segundo lugar do italiano Giovanni Aleotti e o terceiro do belga Ilan van Wilder.

Na 10ª e última etapa de ontem, nos Alpes franceses, Michel Ries repetiu o segundo lugar alcançado na sexta-feira, desta vez a 27 segundos do equatoriano Jefferson Cepeda.

Com mais este bom desempenho, o ciclista luxemburguês subiu mais um lugar na geral, terminado na sétima posição da geral.

Quanto aos outros dois representantes da seleção do Grão-Ducado que terminaram a prova, Arthur Kluckers ficou a meio da tabela, no lugar 66 da geral, enquanto Maxime Weyrich foi o penúltimo do pelotão.

HB