Depois do Lille, o Boavista. Segundo os jornais desportivos portugueses, o multimilionário luxemburguês Gérard Lopez, dono do Lille, estará muito perto de formalizar a compra da SAD do Boavista.

Luxemburguês Gérard Lopez pode vir a comprar SAD do Boavista

Diana ALVES

De acordo com o jornal português O Jogo, o luxemburguês “tem total acordo com os axadrezados para a compra de 51% da sociedade desportiva”.

O jornal adianta que o negócio ainda não foi formalizado, mas diz ter informações de que o grupo do empresário luxemburguês “já adiantou um milhão de euros ao emblema português”.

A notícia também é avançada pelo jornal Record, que fala na “iminente” entrada de Gérard Lopez na SAD do Boavista.



