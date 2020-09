O defesa-central luxemburguês Tim Hall, contratado recentemente pelo Gil Vicente, foi chamado para os embates frente a Azerbaijão e Montenegro, na Liga das Nações.

Luxemburguês do Gil Vicente convocado pelos 'Leões Vermelhos'

Henrique DE BURGO O defesa-central luxemburguês Tim Hall, contratado recentemente pelo Gil Vicente, foi chamado para os embates frente a Azerbaijão e Montenegro, na Liga das Nações.

Tim Hall foi convocado para os dois jogos que vão ter lugar nos dias 5 e 8 de setembro, a contar para o Grupo 1 da Liga C da Liga das Nações. O defesa-central de 23 anos foi um dos reforços do Gil Vicente nesta pré-temporada depois de ter representado Karpaty Lviv, da Ucrânia.



Os 'Leões Vermelhos' defrontam o Azerbaijão a 5 de setembro, voltando a entrar em campo no dia 8 para enfrentar o Montenegro. Dos 24 jogadores convocados pelo selecionador Luc Holtz destacam-se as ausências do avançado lusodescentente Daniel da Mota e do defesa de origem cabo-verdiana Marvin Martins.







