Jogo de sentido único, com 4:0 ao intervalo e 6:0 no fim mais um penálti falhado e uma bola à barra

Luxemburgo vs. Portugal. À meia-dúzia é mais barato

A SportTV brasileira dá o mote. ‘O país é Luxemburgo, a cidade é Luxemburgo, o estádio é Luxemburgo, só falta o [Vanderlei] Luxemburgo a comentar com a gente.’ E ainda bem que Vanderlei falha o evento. Da forma mastigada como fala e a trocar os ‘r’ por ‘g’, não teria pedalada para acompanhar Portugal. Ou melhor, Pogtugal.



A selecção nacional começa o jogo e nem precisa de meia-hora para dar conta do recado e espantar qualquer atrevimento do Luxemburgo. Por sinal, a primeira ideia de perigo é do precisamente do Luxemburgo, com uma jogada interessante de Thill sobre a direita. O homem tabela com Sinani à entrada da área e atira forte. Colocado? Não se sabe, o corpo de Rúben Dias desvia a bola e a recarga de Gerson Rodrigues é frouxa.

A partir daqui, e estamos a falar do minuto 6, só dá Portugal. Logo a seguir, aos 8’, marca-se o primeiro da noite. Obra de Ronaldo, na sequência de um encosto à boca da baliza, já sem guarda-redes, completamente aos papéis na troca de bola entre Bernardo e Bruno (ambos na direita) mais o cabeceamento de Nuno Mendes (já na esquerda) para o toque subtil do capitão.

Aos 15’, sem qualquer reacção luxemburguesa, Portugal aumenta a vantagem com cruzamento largo de Bernardo desde a direita para o toque de cabeça de Félix. Tudo simples, como deve ser. Aos 18’, com Luxemburgo a assimilar toda uma derrota já consumada, Palhinha solta-se das amarras, avança e faz o passe do 0:3, cortesia Bernardo, também de cabeça – curiosidade, o último golo de cabeça de Bernardo fora anulado pelo VAR por fora-de-jogo, em pleno José Alvalade, durante o Sporting 0 Manchester City 5, há 13 meses.

Bola ao meio e mais Portugal. Até ao intervalo, Bruno Fernandes descobre Ronaldo e toma lá um bis (0:4), sem esquecer um golo anulado a Danilo por fora-de-jogo e ainda um remate de Félix por cima (o único desenquadrado com a baliza em toda a primeira parte).

Ao intervalo, 0:4. Nunca na história centenária da selecção, há um resultado tão desequilibrado fora de casa. Verdade seja dita, o Luxemburgo nem sabe a quantas anda. Daí as três substituições de uma assentada promovidas pelo seleccionador Luc Holtz, um homem ao leme do Luxemburgo desde 2010 e com nove derrotas seguidas vs. Portugal. Já Portugal continua igual a si próprio, com António Silva e Diogo Dalot nos lugares de Gonçalo Inácio e Raphaël Guerreiro em relação ao 4:0 vs. Liechtenstein na quinta-feira, no José Alvalade, para a primeira jornada de apuramento rumo ao Euro-2024.

O recomeço evidencia um Luxemburgo com vontade de esgrimir argumentos e é de Thill (mais uma vez o número 11, sempre irrequieto) a chamar o protagonismo com uma vistosa jogada individual até entrar na área e rematar cruzado com o pé esquerdo para defesa atenta de Rui Patrício – ei-lo em acção pela primeira vez durante a noite de chuva, ora miudinha, ora forte, sempre constante.

Aos 50’, mais uma bola perigosa do Luxemburgo, através do central Chanot, solto na área do penálti, na sequência de um canto da esquerda. O cabeceamento sai ligeiramente ao lado do poste. É o canto do cisne. Nunca mais Luxemburgo assusta Patrício por aí além, porque Portugal controla o ímpeto do adversário e passa-se a jogar no meio-campo sem grande interesse.

Só mesmo um número de circo para animar a malta. Aos 58’, Ronaldo recebe de Bernardo em contra-ataque e arranca sem medos. Adianta a bola na cara de Chanot e cai. O árbitro assinala falta. A favor do Luxemburgo. E saca o amarelo. Ronaldo vê o cartão, ri-se na cara do árbitro e depois sorri para si. Recorde, mais um para Cristiano: 28.º amarelo na selecção, mais um que Pepe. Uma falta sobre Patrício é aproveitada para Roberto Martínez mexer pela primeira vez na equipa e, aos 64’, saem Bernardo mais Ronaldo. Um mais satisfeito que o outro – o capitão cede a braçadeira a Bruno Fernandes e abraça Gonçalo Ramos em silêncio.

Aos 77 minutos, aleluia, uma jogada com cabeça, tronco e membros, iniciada por Nuno Mendes antes do meio-campo, continuada por Rafael Leão já na área luxemburguesa e concluída com um cabeceamento assertivo de Otávio. O Luxemburgo rende-se em definitivo. E o sexto golo de Portugal quase sai dos pés de Rúben Neves através de um livre directo, aos 83’, só que a bola embate com estrondo na trave. No lance seguinte, penálti sobre Rafael Leão. O próprio arrisca da marca dos 11 metros. Com pouco balanço, atira para a sua esquerda. Moris adivinha-lhe a intenção e enxota a bola para canto.

Aos 88’, Rafael Leão lidera um contra-ataque vertiginoso e vinga-se do penálti falhado. É ele quem fixa o marcador, 6:0 sem espinhas. Contas feitas, Portugal abre a qualificação para o Euro-2024 com duas vitórias seguidas e 10:0 em golos. Há mais em Junho, vs. Bósnia (dia 17, na Luz) e Islândia (20, em Reiquejavique).

Com arbitragem de Radu Petrescu (Roménia), eis os actores principais e secundários no Estádio do Luxemburgo:

LUXEMBURGO Moris; Jans (cap), Chanot, Lars Gerson (Carlson 46’), Martins (Bohnert 46’) e Pinto; Christopher (Sebastien Thill 82’) e Leandro; Gerson Rodrigues; Sinani (Olesen 46’) e Vincent Thill (Yvandro 70’)

Seleccionador Luc Holtz (luxemburguês)

PORTUGAL Rui Patrício; António Silva, Danilo e Rúben Dias; Dalot, Palhinha (Diogo Jota 88’), Bruno Fernandes (Rafael Leão 75’) e Nuno Mendes; Bernardo (Rúben Neves 64’), Ronaldo (cap) (Gonçalo Ramos 64’) e Félix (Otávio 75’)

Seleccionador Roberto Martínez (espanhol)

Marcadores 0:1 Ronaldo (9’); 0:2 Félix (15’); 0:3 Bernardo (18’); 0:4 Ronaldo (31’); 0:5 Otávio (77’); 0:6 Rafael Leão (88’)

Nota Moris defende penálti de Rafael Leão (84’)

