Taça das Nações

Luxemburgo vence por 1-0 Ilhas Faroé

Susy MARTINS Esta é a segunda vitória, depois dos 2-0 frente à Lituânia no sábado.

A seleção de futebol do Luxemburgo venceu esta terça-feira por 1-0 o segundo jogo do grupo 1 da Liga C da Taça das Nações, nas Ilhas Faroé.

Um golo de Gerson Rodrigues na segunda parte do jogo deu a vitória aos leões vermelhos. Já no sábado, o Luxemburgo tinha vencido a Lituânia por 2-0.

No próximo dia 11 de junho o Luxemburgo vai receber a Turquia e três dias depois (14) volta jogar contra as Ilhas Faroé, mas desta vez no Estádio Nacional, em Kockelsheuer.

Os restantes jogos contra a Turquia e a Lituânia serão disputados em setembro.



