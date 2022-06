No primeiro jogo do Grupo 1 da Liga C, Danel Sinani marcou os dois golos. Mas não foi apenas o vencedor do jogo que impressionou na vitória fora de casa.

Liga das Nações

Luxemburgo vence Lituânia por 2-0

Três pontos no início. A seleção do Luxemburgo venceu a Lituânia por 2-0 em Vilnius no sábado à noite. No primeiro jogo do Grupo 1 da Liga C, Danel Sinani marcou os dois golos. Mas não foi apenas o vencedor do jogo que impressionou na vitória fora de casa.

O encontro

9.' O lituano Arvydas Novikovas faz o primeiro pontapé de canto do jogo, Anthony Moris é capaz de desarmar antes de Vincent Thill ser furado na sua própria área de penalidade.

10.' A primeira boa oportunidade do jogo também vai para os visitantes. A cabeçada da Vykintas Sliva carece da precisão necessária.

22.' Moris tem de intervir novamente quando Benas Satkus cabeceia a bola para a baliza após um canto.

30.' O Luxemburgo queixa-se quando um tiro do Sinani é bloqueado por um adversário na área de penalidade. O árbitro David Fuxman vê a bola de forma diferente e não decide sobre uma penalidade.

45.' Leandro Barreiro ganha a bola e encontra Vincent Thill, que a passa para Danel Sinani. Depois de um-dois com Yvandro Barreiro, Sinani dispara para o canto curto para dar ao lado FLF a liderança pouco antes do apito do intervalo.

50.' Christopher Martins recebe uma cabeçada livre após um bom cruzamento de Dirk Carlson, mas falha o golo por uma larga margem.

60.' Carlson tenta limpar a bola, mas acaba por ficar com Paulius Golubickas, que falha de perto.

75.' Moris impede a 1:1 com uma brilhante defesa, Ignas Kruzikas está fora de jogo de qualquer maneira.

78.' Sinani ataca uma segunda vez! Primeiro Christopher Martins passa a bola para Mathias Olesen e depois do seu cruzamento Sinani tem tempo suficiente para controlar a bola e colocá-la na baliza. O guarda-redes Ernestas Setkus não pode impedir o objectivo.

83.' Mathias Olesen toma coragem e experimenta-o à distância. O guardião da Lituânia desvia a bola por cima da barra.

Homem do jogo

Com os seus golos internacionais número sete e oito, Sinani provou mais uma vez a sua capacidade de marcar. O atacante implacável precisou apenas de algumas acções para levar o Luxemburgo à vitória. Além disso, ele cria repetidamente oportunidades perigosas. Após uma longa temporada em que o Sinani falhou por pouco a promoção à Premier League com o Huddersfield, o jogador de 25 anos ainda tem claramente energia suficiente para dar três pontos à sua equipa nacional. A reacção Luc Holtz pode estar satisfeito com o desempenho. "Estou contente com o resultado, apesar de termos jogado melhor. A eficiência foi crucial". Ele deixa um elogio especial ao Sinani. "Danel tem melhorado em muitas áreas. Ele sabe o que é tocar a cada três dias. Espero que ele consiga gerir mais alguns jogos antes de poder recuperar". Olesen substituto também impressionou o treinador da FLF. "O Mathias desenvolveu-se enormemente. Estou feliz por ele, porque é um tipo muito decente. Esperemos que consiga tornar-se um jogador regular no seu clube (1. FC Köln, nota do editor). Ele merecê-lo-ia". Muitas vezes, tivemos bons desempenhos e não ganhámos, agora um desempenho medíocre foi suficiente para ganhar".





