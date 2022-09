Os "leões vermelhos" ocupam o segundo lugar do Grupo 1 da Liga das Nações.

Liga das Nações

Luxemburgo vence Lituânia por 1-0

A seleção luxemburguesa de futebol venceu no domingo, a Lituânia, por 1-0, no sexto jogo a contar para o Grupo 1 da Liga C, da Liga das Nações.



O golo foi marcado por Gerson Rodrigues aos 89 minutos.

Os 'leões vermelhos' ocupam o segundo lugar do grupo, com 11 pontos, numa tabela liderada pelos turcos com 13 pontos.

