O jogo vai ter lugar no dia 6 de setembro, no Stoke City Stadium.

Futebol feminino

Luxemburgo vai defrontar a campeã europeia Inglaterra

A seleção feminina de futebol do Luxemburgo vai defrontar a nova campeã europeia, Inglaterra, a contar para o grupo D de qualificação do próximo mundial de 2023.

O jogo vai ter lugar no dia 6 de setembro, no Stoke City Stadium. Quatro dias antes (2), a seleção do Luxemburgo recebe a congénere da Irlanda do Norte.

O grupo D é liderado pela nova campeã europeia, Inglaterra, com 24 pontos em oito jogos, seguida pela Áustria (19) e Irlanda do Norte (13). O Luxemburgo está em quarto lugar do grupo com 9 pontos, à frente da Macedónia do Norte (3) e da Letónia (3).

O mundial de futebol feminino de 2023 vai ser disputado na Austrália e Nova Zelândia.

