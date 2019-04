De acordo com Sylvain Vitali, da federação dos hospitais luxemburgueses, "com o aumento e envelhecimento da população, a necessidade de enfermeiros é maior do que há 20 anos", alertou este responsável, citado pelo l'essentiel.

Luxemburgo tem falta de enfermeiros

Henrique DE BURGO De acordo com Sylvain Vitali, da federação dos hospitais luxemburgueses, "com o aumento e envelhecimento da população, a necessidade de enfermeiros é maior do que há 20 anos", alertou este responsável, citado pelo l'essentiel.

Os hospitais luxemburgueses estão com falta de enfermeiros.



Segundo números do Ministério da Saúde, referentes a 2017, há 12.768 enfermeiros no Grão-Ducado, na sua grande maioria mulheres (10.501).

Desde 2016, 134 enfermeiros e 77 enfermeiros especializados formados pela Escola Técnica de Profissionais de Saúde aderiram ao mercado de trabalho.

Mas mesmo assim as unidades de saúde continuam à procura de mais enfermeiros especializados e enfermeiros de cuidados gerais.

Só nos últimos seis meses a ADEM publicou no seu site 230 ofertas de emprego para enfermeiros.

Sem capacidade de resposta interna, a grande maioria tem sido contratada nos três países vizinhos.

Este não é caso único no setor da saúde. A Associação de Médicos e Médicos-Dentistas do Luxemburgo alertou recentemente para a escassez “dramática” de médicos. Mais de metade dos dois mil médicos do Grão-Ducado têm mais de 50 anos e deverão entrar na reforma na próxima década.





