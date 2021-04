A conclusão é do Observatório do Futebol International Centre for Sports Studies (CIES), que analisou o número de jogos ganhos com pelo menos três golos de diferença nos campeonatos principais de 72 países de todo o mundo. Portugal é o quarto país com menos goleadas.

Luxemburgo tem a nona liga da Europa com mais goleadas

No Luxemburgo, referente ao escalão principal do futebol masculino, 18,7% dos jogos desta temporada acabaram com uma vitória de qualquer uma das equipas por três ou mais golos de diferença.



O estudo apresentado esta segunda-feira pelo Observatório do Futebol International Centre for Sports Studies (CIES) aponta a liga BGL como a nona com jogos com resultados mais desequilibrados na UEFA.

Já na liga portuguesa apenas 10,6% dos jogos na presente temporada terminaram com uma vitória de qualquer uma das equipas por três ou mais golos de diferença, o que faz do escalão principal português como o quarto mais equilibrada das 37 Ligas de países europeus abrangidas pelo estudo.



O equilíbrio na I Liga portuguesa é, assim, de acordo com o estudo, maior do que em qualquer uma das seis principais Ligas europeias de acordo com o ranking da UEFA (Espanha, Inglaterra, Alemanha, Itália, França e Rússia). Entre estas, é na La Liga espanhola que menos goleadas há (11,4%).

Em termos globais, o estudo conclui que a Liga colombiana, com apenas 4,0% dos jogos a terminarem com goleadas de três ou mais golos de diferença, é a mais equilibrada a nível mundial. Seguem-se os escalões principais dos campeonatos de futebol da Índia e Burkina Faso, com 5,3%. O Luxemburgo encontra-se em 14º a nível mundial neste registo.

