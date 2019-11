Os "Leões Vermelhos" treinaram esta tarde em Lipperscheid.

Luxemburgo também já fez o treino de preparação para o frente a frente com Portugal

Os homens de Luc Holtz instalaram-se no norte do país no Hotel Leweck, em Lipperscheid e treinaram entre as 15h e as 16h no Estádio Beggen Future para o frente a frente com Portugal, marcado para as 15h deste domingo.

O L'Essentiel conta que o treino decorreu com mais tranquilidade do que o da Seleção Nacional.

Segundo o diário luxemburguês, apenas duas câmaras acompanharam a preparação da equipa do Luxemburgo, em contraste com as várias dezenas que acompanharam o treino dos portugueses esta manhã em Bissen.

O treino decorreu "com a seriedade necessária para uma verdadeira partida de gala contra o atual campeão europeu, decidido a fazer um resultado para ter a oportunidade de defender o título no próximo mês de junho em todo o continente", conta o L'Essentiel.