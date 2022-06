Luxemburgo recupera 93° lugar no futebol mundial

Portugal está no 9° lugar

A seleção masculina de futebol do Luxemburgo recuperou um lugar no mais recente ranking da FIFA, referente ao mês de junho.

Os leões vermelhos ocupam agora o lugar 93 do ranking mundial, quando no mês de março eram 94° classificado. No topo do ranking está o Brasil, seguido pela Bélgica e pela Argentina. Portugal está no 9° lugar.

No futebol feminino, o Luxemburgo ocupa o 113° lugar, ou seja, melhorou três posições face a março (116°). Nas mulheres, o pódio é ocupado respetivamente pelos EUA, Suécia e França.



