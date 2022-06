Luxemburgo recebe Turquia este sábado para a Liga das Nações

Hóquei em patins Federação de patinagem "preocupada" com incidentes no dérbi e pede "reflexão"

No sábado, alguns jogadores de Benfica e Sporting envolveram-se em agressões durante e no final da segunda partida das meias-finais do ‘play-off’ de apuramento do campeão nacional de hóquei em patins, no pavilhão da Luz.