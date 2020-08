Liga BGL arranca sábado com público nas bancadas.

Luxemburgo recebe primeiro campeonato da Europa com público nas bancadas

Sandro CABETE DOS SANTOS Liga BGL arranca sábado com público nas bancadas.

A Liga BGL arranca este sábado após cinco meses de paragem devido à pandemia da covid-19 e é o primeiro campeonato da Europa a autorizar público nas bancadas, mas sob condições. As regras de higiene, o distanciamento social e o uso da máscara têm de ser respeitados pelos espectadores.

Recorde-se que a Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) decidiu interromper a temporada 2019/2020 em março último a nove jogos do fim do campeonato para evitar a propagação do coronavírus, sem atribuir o título de campeão ao Fola Esch, líder da classificação. Por outro lado, nenhuma equipa da Liga BGL desceu de divisão e os dois primeiros da promoção de honra foram integrados no principal escalão do futebol nacional, num formato inédito de 16 em vez de 14 equipas.

O recém-promovido Wiltz é o primeiro a entrar em campo amanhã, às 18h30, frente à Etzella Ettelbrück. Logo a seguir, às 19h, o Pétange recebe o Strassen, e às 19h30, há o embate entre um dos favoritos, o Hesperange – cujo plantel é em parte composto por ex-jogadores do F91 Dudelange e do Virton – e o Differdange, terceiro classificado da época passada. Às 20h00, há o sempre aguardado dérbi da metrópole do ferro que vai opor o Fola à Jeunesse de Esch-sur-Alzette. A jornada termina domingo, com o Rosport-Rodange, às 16h00 e o Mondorf-Hostert, às 18h00.Note-se que a FLF cancelou esta semana os embates entre o crónico candidato ao título F91 Dudelange e o Hamm Benfica, assim como o jogo de abertura, previsto para esta sexta-feira, entre o Niederkorn e o Racing, após terem sido detetados casos de infeção por covid-19 em jogadores e na equipa técnica desses clubes.



