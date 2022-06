Os leões vermelhos estão em segundo lugar do grupo, com seis pontos.

Futebol

Luxemburgo recebe Ilhas Faroé para a Liga das Nações

Henrique DE BURGO Os leões vermelhos estão em segundo lugar do grupo, com seis pontos.

O Luxemburgo recebe esta terça-feira a seleção de futebol das Ilhas Faroé, no quarto jogo a contar para o grupo 1 da Liga C da Taça das Nações.

Entre os convocados pelo selecionador Luc Holtz há seis lusófonos: Marvin Martins, Mica Pinto, Leandro Barreiro, Christopher Martins, Gerson Rodrigues e Yvandro Borges.

Os leões vermelhos perderam no sábado, em casa, por 2-0 contra a Turquia e estão agora em segundo lugar, com seis pontos. Os turcos estão isolados na frente, com nove pontos.

No terceiro lugar estão as Ilhas Faroé, que venceram a Lituânia no sábado por 2-1, enquanto os lituanos são últimos com zero pontos.

Entre os convocados pelo selecionador Luc Holtz há seis lusófonos: Marvin Martins, Mica Pinto, Leandro Barreiro, Christopher Martins, Gerson Rodrigues e Yvandro Borges.

Os dois últimos jogos do grupo, contra a Turquia e a Lituânia, serão disputados em setembro.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.