A seleção de futebol do Luxemburgo joga às 20h45 desta terça-feira nas Ilhas Faroé, no segundo jogo do grupo 1 da Liga C da Taça das Nações 2022.

Futebol

Luxemburgo quer somar segunda vitória seguida na Liga das Nações

Depois da vitória fora de portas, no sábado, contra a Lituânia por 2-0, os leões vermelhos procuram a segunda vitória consecutiva, para já frente a adversários teoricamente mais acessíveis.



Entre os convocados pelo selecionador Luc Holtz há seis lusófonos: Marvin Martins, Mica Pinto, Leandro Barreiro, Christopher Martins, Gerson Rodrigues e Yvandro Borges.No dia 11 de junho o Luxemburgo vai receber a Turquia e três dias depois (14) volta jogar contra as Ilhas Faroé, mas no Estádio Nacional, em Kockelsheuer.

Os restantes jogos contra a Turquia e a Lituânia serão disputados em setembro.



