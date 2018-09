A seleção luxemburguesa de futebol defronta amanhã a Moldávia, no estádio Josy Barthel, a partir das 20h45, no primeiro jogo da Liga das Nações do grupo B da Liga D, do qual fazem parte ainda São Marino e Bielorússia.

Luxemburgo quer bater Moldávia na Liga das Nações e confirmar favoritismo

Apesar de o historial entre as duas seleções se saldar por três empates a zero (o último disputado a 6 de septembro de 2015), os 'leões vermelhos' são favoritos contra uma formação que ocupa actualmente o mais que modesto 175° lugar do 'ranking' FIFA.



No arranque da nova competição criada pela UEFA para substituir os jogos particulares, a formação de Luc Holtz assume o papel de favorito ao primeiro lugar do grupo, juntamente com a Bielorússia. A utilização de todos os jogadores que atuam nos vários campeonatos profissionais e os bons resultados conseguidos pela equipa grã-ducal nos últimos jogos são indicadores positivos que jogam a favor dos anfitriões.

A Liga das Nações arrancou ontem, com destaque para o empate a zero entre Alemanha e França e para o empate, também sem golos, conseguido por Andorra no reduto da Letónia.

Portugal, que esta sexta-feira empatou com a Croácia a uma bola no estádio do Algarve, estreia-se segunda-feira na competição, frente à Itália, no estádio da Luz, a partir das 20h15, em jogo do grupo 3 da Liga A.



Foto: UEFA

O formato da nova competição

As 55 federações-membro que participam na prova são divididas em quatro ligas: A, B, C e D. As 12 seleções mais bem classificadas no 'ranking' da UEFA em outubro deste ano (onde está Portugal) ocupam a liga A. As 12 seguintes a liga B, as 15 seguintes a C e as restantes 16 a D.

As ligas A e B estão divididas em quatro grupos de três seleções. Jogam todas entre si, em casa e fora, entre setembro e novembro de 2018. Os vencedores de cada grupo classificam-se para a fase final da Liga das Nações da UEFA, que se disputará em junho de 2019, com duas meias-finais, jogo de terceiro e quarto lugares e final. O país anfitrião será definido em dezembro de 2018.

Os vencedores dos grupos das ligas B, C e D subem à liga imediatamente acima, enquanto os últimos de cada grupo das ligas A, B e C serão despromovidos.

A Liga das Nações oferece também uma oprtunidade aos participantes de se qualficarem para o Euro 2020. Os 16 vencedores dos grupos ou equipas melhor classificadas a seguir que não se tenham apurado através da qualificação europeia, passam a disputar um play-off que dará acesso a quatro vagas para o Euro 2020.

